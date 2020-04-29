İster dana ister tavuk... Haydi evde sosis yapalım!
Sosis hem kahvaltılarda hem hamur işlerinde hem de sandviçlerde çok sevdiğimiz bir ürün. Özellikle çocuklar bayılıyor ancak ebeveynler zaman zaman sağlık kaygıları nedeniyle bu tür işlenmiş ürünleri eve sokmak istemiyor. Peki ya sosisinizi evde yapsanız? İşte malzemeleriyle ve yapılış aşamalarıyla nefis ev yapımı sosis tariflerimiz…
DANA SOSİS TARİFİ
Malzemeler:
400 gram dana döş kıyma
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı karbonat
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı sarımsak tozu
3 tatlı kaşığı yoğurt
2 tatlı kaşığı domates salçası
Nasıl yapılır?
Yoğurt ve salçayı mutfak robotunda iyice homojenleşene kadar karıştırın.
Diğer malzemeleri de ekleyip hepsi güzelce karışana ve macun kıvamına gelene robottan geçirmeye devam edin.
Sosis harcını dört parçaya bölüp elinizle yuvarlayarak silindir şekli verin.
Silindirleri fırın kağıtlarına içinde hava kabarcığı kalmayacak şekilde sıkıca sarın.
Kağıtların iki ucunu güzelce sıkıştırıp su girmeyecek şekilde bağlayın.
Bir tencerede suyu kaynatıp altını kısın.
Sosisleri bu suda 7-8 dakika haşladıktan sonra ister salçalı sosla ister ızgarada pişirin.
Dilerseniz haşlanmış sosislerinizi dondurucuda da saklayabilirsiniz.
TAVUK SOSİS TARİFİ
Malzemeler:
350 gram tavuk kıyması
30 gram çemensiz pastırma
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı karbonat
Nasıl yapılır?
Pastırmayı bıçakla küçük küçük doğrayın ve kıymaya ekleyin.
Tüm malzemeyi mutfak robotuna alıp macun kıvamına gelene kadar çekin.
Ardından etinizi dörde bölüp su girmeyecek şekilde kağıtlara sarın ve 7-8 dakika haşlayın.
Haşladığınız sosisleri tavada 1-2 dakika çevirdikten sonra yiyebilir ya da dondurucuda saklayabilirsiniz. Afiyet olsun…
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