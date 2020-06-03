İşte iOS 14 güncellemesinin yüklenebileceği iPhone modelleri
Apple, planlanan takviminde bir değişiklik olmazsa Eylül ayı içinde iOS 14'ün final sürümünü yayınlayacak ve kullanıcılara dağıtacak. Peki iOS 14, hangi iPhone modellerine yüklenebilecek?
Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone'lar için geliştirdiği mobil işletim sistemi iOS'u yenileyecek ve iOS 14 sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Pek çok yeni özelliği beraberinde getirmesi beklenen iOS 14, elbette her iPhone modeline yüklenemeyecek.
Bazı iPhone modelleri donanım bazında yeni işletim sistemini kaldıramayacağından lise dışında kalacak ve yayınlanan son iOS 13 güncellemesini kullanabilecek.
İşte iOS 14 güncellemesinin yüklenebileceği iPhone modelleri:
Yeni iPhone SE
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
Modellere bakıldığında neredeyse 5 yaşında olan iPhone 6S serisinin de desteklenmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Bu plana göre gelecek yıllarda duyurulacak olası iOS 16 güncellemesinin iPhone 7 serisini destekleme ihtimali hayli yüksek görünüyor.
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