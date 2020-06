Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone'lar için geliştirdiği mobil işletim sistemi iOS'u yenileyecek ve iOS 14 sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Pek çok yeni özelliği beraberinde getirmesi beklenen iOS 14, elbette her iPhone modeline yüklenemeyecek.

Bazı iPhone modelleri donanım bazında yeni işletim sistemini kaldıramayacağından lise dışında kalacak ve yayınlanan son iOS 13 güncellemesini kullanabilecek.

İşte iOS 14 güncellemesinin yüklenebileceği iPhone modelleri:

Yeni iPhone SE

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

Modellere bakıldığında neredeyse 5 yaşında olan iPhone 6S serisinin de desteklenmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Bu plana göre gelecek yıllarda duyurulacak olası iOS 16 güncellemesinin iPhone 7 serisini destekleme ihtimali hayli yüksek görünüyor.