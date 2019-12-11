MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriIşıltılı bir cilt için: Ev yapımı zerdeçal toniği
GeriEvdehayat Işıltılı bir cilt için: Ev yapımı zerdeçal toniği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
MAHMURE ÖZEL
Haber Giriş: 11.12.2019 - 12:06,Son Güncelleme:/

Işıltılı bir cilt için: Ev yapımı zerdeçal toniği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Işıltılı bir cilt için: Ev yapımı zerdeçal toniği
Abone Olgoogle-news

Zerdeçalın sağlığımıza olan faydalarından sonra şimdi de sıra ciltte!

ZERDEÇALLI TONİK TARİFİ

Malzemeler:

-1/4 bardak su
-1 yemek kaşığı aloe vera jeli
-1/2 çay kaşığı zerdeçal tozu
-5 damla çay ağacı yağı

Hazırlanışı: 

Tüm malzemeleri cam bir kasede iyice karıştırın ve bir sprey şişesine alın. Cildinizi sabah akşam bu tonik ile temizleyebilirsiniz.

ZERDEÇALLI SÜT İÇMEK İÇİN 10 HARİKA SEBEP
ZERDEÇALLI SÜT İÇMEK İÇİN 10 HARİKA SEBEP

Zerdeçal toniğinin faydaları

Aloe vera jeli cildi nemli tutar, gözenekleri açar ve sivilce ve lekeleri uzak tutar. Zerdeçal, cildin temiz, berrak ve aynı zamanda parlak olmasını sağlayan akne önleyici özelliklere sahiptir. Çay ağacı yağı ise cildi temizler ve akne oluşumuna engel olur. 

Hassas bir cilde sahipseniz uygulamadan önce dermatologunuza danışmayı unutmayın.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle