iPhone sahiplerine çok önemli güncelleme uyarısı

Apple, belirli sıklıkta güncellemeler çıkararak hem cihazlarının güvenlik açıklarını kapatıyor hem de yeni özellikleri bir bir cihazlarına ekliyor. Sırada ise iOS 13.5 güncellemesi var. Geliştirici sürümü halihazırda yayında olan iOS 13.5, önemli bir dizi iyileştirme ve yeni özelliklerle birlikte geliyor.

İlk dikkat çeken yenilik koronavirüsle birlikte sokağa çıktığımızda taktığımız maskelerle ilgili. Face ID, yüzünüzü hızlıca tarayarak telefonun ekran kilidinin açılmasını sağlıyor. Ancak maske taktığınızda bu teknoloji sizin yüzünüzü tanıyamadığından ekran kilidini açmakta kullanıcı sorun yaşıyor. Bu da şifreli ekrana geçiş ve ekran kilidinin açılma işlemlerinin daha yavaş işlemesine yol açıyor.

iOS 13.5 güncellemesi işte bu noktada kullanıcıların imdadına yetişiyor. Telefonunuz siz maske taktığınızda sizi yüzünüzden tanıyamayacağını artık çok daha hızlı anlayacak ve hemen şifre ekranını karşınıza getirecek. Böylece ekran kilidini açmak için beklemek zorunda kalmayacaksınız.

Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik ise COVID-19 maruz kalma bildirimleri API'sinin aktif hale gelecek olması... Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte birbirlerinin Bluetooth menziline giren telefonlar, haberleşmeye başlıyor ve bu etkileşimi anonim olarak kayıt altına alıyor. Daha sonra şayet bu kişilerden biri COVID-19'a yakalanırsa, enfekte olan kişinin telefonunda kaydedilen anahtarlar sunucuya yükleniyor ve bu kişinin temasta bulunduğu herkese bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Siz de böylece virüslü kişinin menziline girdiğinizde bunu bildirimle fark ediyor ve kişiden uzakta kalabiliyorsunuz.

iOS 13.5 ile gelen bir başka özellik de şu ara oldukça yoğun olarak kullanılan FaceTime'ı kapsıyor. FaceTime görüşmelerindeki otomatik yüz yakınlaştırma özelliği, güncelleme ile birlikte kapatılabilecek. Yani kullanıcılar otomatik yüz yakınlaştırma özelliğini kullanmak zorunda olmayacak. Ayarlar > FaceTime > Konuşma yolunu izleyerek de seçeneği kapatabilir, statik bir arayüze geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede özellikle de kalabalık görüşmelerde kişilerin görüntüsü kendi kendine büyüyüp küçülmeyecek, herkes eş büyüklükte karo içinde gösterilecek.

Kullanıcıların hoşuna gidecek bir başka yenilik de Instagram'da müzik paylaşmayla ilgili... iOS 13.5 güncellemesi sonrası Apple Müzik kullanıcıları, sevdikleri şarkıları, tıpkı Spotify'da olduğu gibi Instagram hesaplarından hikaye olarak paylaşabilecek. Böylece kullanıcılar Spotify sınırlamasıyla karşı karşıya kalmayacak.

İlgili güncelleme, bir dizi hatayı da ortadan kaldıracak. Özellikle de iPhone'ların çökmesine yol açan bazı karakterlerin bulunduğu SMS'lerle ilgili adım atan Apple, bu sorunu yeni güncelleme ile çözüyor.

iOS 13.5 güncellemesi yarın akşam saatlerinde dünya genelinde aktif hale gelecek.







