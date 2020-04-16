MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat Haberleriİpek gibi yumuşacık saçlar için maske tarifi
GeriEvdehayat İpek gibi yumuşacık saçlar için maske tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 16.04.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

İpek gibi yumuşacık saçlar için maske tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek gibi yumuşacık saçlar için maske tarifi
Abone Olgoogle-news

Canlılığını kaybetmiş, kuru saçlar için hemen herkesin canını sıkar. Neyse ki evde de uygulayabileceğiniz basit çözümler mevcut. Vereceğimiz bu tarif saçlarınızı yumuşacık yapacak.

Malzemeleri hazırlayın, ipek gibi saçlar için maske yapımına başlıyoruz…

3 yumurta sarısı
1 çay bardağı zeytinyağı
2 çay kaşığı bal
Yarım limon suyu
Yarım çay bardağı sirke

Yumurta sarılarını bir kasede iyice çırpın. Sirke ve limon suyu ekleyin. Zeytinyağı ve balı da ilave edip karıştırmaya devam edin. Krem halini alınca maskeniz hazır.

Hazırlanan bu karışımı saçlarınızı şampuanladıktan sonra krem niyetine uygulayabilirsiniz. Saçınızda 5 dakika kadar bekledikten sonra iyice durulayın.

Banyodan çıkıp saçınızı kuruttuktan sonra yumuşacık olduğunu fark edeceksiniz. Düzenli kullanıldığında saçlarınızdaki kuruluk ve cansızlıktan eser kalmayacak.

Hindistan cevizi yağıyla güzellik tüyoları!
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle