İpek gibi yumuşacık saçlar için maske tarifi
Canlılığını kaybetmiş, kuru saçlar için hemen herkesin canını sıkar. Neyse ki evde de uygulayabileceğiniz basit çözümler mevcut. Vereceğimiz bu tarif saçlarınızı yumuşacık yapacak.
Malzemeleri hazırlayın, ipek gibi saçlar için maske yapımına başlıyoruz…
3 yumurta sarısı
1 çay bardağı zeytinyağı
2 çay kaşığı bal
Yarım limon suyu
Yarım çay bardağı sirke
Yumurta sarılarını bir kasede iyice çırpın. Sirke ve limon suyu ekleyin. Zeytinyağı ve balı da ilave edip karıştırmaya devam edin. Krem halini alınca maskeniz hazır.
Hazırlanan bu karışımı saçlarınızı şampuanladıktan sonra krem niyetine uygulayabilirsiniz. Saçınızda 5 dakika kadar bekledikten sonra iyice durulayın.
Banyodan çıkıp saçınızı kuruttuktan sonra yumuşacık olduğunu fark edeceksiniz. Düzenli kullanıldığında saçlarınızdaki kuruluk ve cansızlıktan eser kalmayacak.
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