İpek gibi yumuşacık saçlar için maske tarifi

Malzemeleri hazırlayın, ipek gibi saçlar için maske yapımına başlıyoruz…

3 yumurta sarısı

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı bal

Yarım limon suyu

Yarım çay bardağı sirke

Yumurta sarılarını bir kasede iyice çırpın. Sirke ve limon suyu ekleyin. Zeytinyağı ve balı da ilave edip karıştırmaya devam edin. Krem halini alınca maskeniz hazır.

Hazırlanan bu karışımı saçlarınızı şampuanladıktan sonra krem niyetine uygulayabilirsiniz. Saçınızda 5 dakika kadar bekledikten sonra iyice durulayın.

Banyodan çıkıp saçınızı kuruttuktan sonra yumuşacık olduğunu fark edeceksiniz. Düzenli kullanıldığında saçlarınızdaki kuruluk ve cansızlıktan eser kalmayacak.