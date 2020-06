iOS 13.5.1 güncellemesi yayında: Ne değişiyor?

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 13.5.1 güncellemesini aktif hale getirdi. Güncellemenin getirdiği önemli bir yenilik yok; ancak iOS 13.5 güncellemesinin yüklenmesiyle karşılaşılan bir dizi hata, bu sürümle ortadan kaldırılıyor. Diğer yandan güncelleme, önemli güvenlik iyileştirmeleri de sunuyor.

Güncelelemeyi yükleyebileceğiniz iPhone modelleri şöyle:

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iOS 13.5.1 güncellemesi ile birlikte iPadOS 13.5.1 güncellemesi de aktif hale geldi.