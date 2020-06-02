iOS 13.5.1 güncellemesi yayında: Ne değişiyor?
Apple, sessiz sedasız yeni iOS güncellemesini kullanıcılarına sundu. Peki iOS 13.5 güncellemesinden çok kısa bir süre sonra yayınlanan iOS 13.5.1 güncellemesi beraberinde ne getiriyor?
Apple, dün akşam saatlerinde iOS 13.5.1 güncellemesini aktif hale getirdi. Güncellemenin getirdiği önemli bir yenilik yok; ancak iOS 13.5 güncellemesinin yüklenmesiyle karşılaşılan bir dizi hata, bu sürümle ortadan kaldırılıyor. Diğer yandan güncelleme, önemli güvenlik iyileştirmeleri de sunuyor.
Güncelelemeyi yükleyebileceğiniz iPhone modelleri şöyle:
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone SE (1. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
iOS 13.5.1 güncellemesi ile birlikte iPadOS 13.5.1 güncellemesi de aktif hale geldi.
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