Instagram'da yeni dönem: Messenger Rooms açıldı

Koronavirüs salgını sonrası evlere kapanan pek çok insan, görüntülü görüşme ile sevdiklerine ulaşıyor ve işlerini de yine video konferans uygulamalarıyla sağlıyor. Apple'ın FaceTime uygulaması başta olmak üzere Zoom, Microsoft Teams uygulamaları da bu dönemde hayli yoğun olarak kullanılıyor.

Facebook ise artan ilginin farkında olduğundan Messenger Rooms'u bir süre önce aktif hale getirdi. Bu sayede 50 katılımcıya kadar video konferansları yapabilmek mümkün hale geldi. Öncesinde Facebook'la sınırlı olan Messenger Rooms, bu kez Instagram'a da dahil edildi. Peki Instagram üzerinden söz konusu uygulama nasıl kullanılabilecek?

Instagram'da görüntülü görüşme yapmaya devam edeceksiniz; ancak fazla sayıda katılımcı olduğunda Messenger Rooms imdadınıza yetişecek. Facebook hesabı bulunmasa da, Instagram üzerinden Messenger Rooms'a bağlanabileceksiniz. Uygulamaya erişebilmek için öncelikle Instagram'ı açın ve sağ üst köşedeki Direct simgesine dokunun. Ardından sap üst köşede yer alan kamera ikonuna dokunarak devam edin.

Bir sonraki adımda ise 'Bir Oda Oluştur' seçeneğine dokunun. Ekranın altındaki mavi renkteki 'Oda Yarat' ı seçtikten sonra odanıza davet etmek istediğiniz tüm kişileri seçin. Ekranın altındaki 'Gönder'e basmanızla birlikte Facebook Messenger'a yönlendirileceksiniz ve görüntülü görüşmeyi başlatabileceksiniz.

İlerleyen günlerde WhatsApp'ın da Messenger Rooms desteğini alması bekleniyor.



