Instagram'da fotoğraf paylaşmanın püf noktaları

Instagram'da fotoğraflarınızın daha çok beğeni alması için izlemeniz gereken bir dizi yol var. Örneğin Instagram'da siyah beyaz renkte paylaşımlar ilginçtir ki her zaman daha çok beğeniliyor. Siz de fotoğraflarınızda siyah ve beyazdan oluşan filtreler kullanabilir ve beğenilerinizi artırabilirsiniz.

Instagram'ın yoğun olduğu saatlerde paylaşım yapmak daha çok insanla etkileşim kurabilmenizi sağlar. Sabah erken saatler ve akşam iş çıkış saatleri (virüs nedeniyle biraz bu durum değişti elbette) bunun için ideal olabilir.

Günde en az iki fotoğraf paylaşmak hesabınızı aktif kullandığınız için takipçilerinizin çoğalmasını sağlar ve popülerliğe giden yolda size yardım eder.

Instagram'da popüler olmanın ilk kuralı iyi çekilmiş kaliteli fotoğraflar. Bunun için iyi bir ışık ve perspektif yakalamak önemli. Görsel bir site olan Instagram'da popüler olmak için biraz fotoğrafçılık öğrenmek şart. Böylece daha iyi çekimler ve daha fazla takipçi sayısı yakalamak mümkün.



Profilinizin özgün olması veya bir temaya sahip olması sizi Instagram'da popülerliğe taşıyabilir. Siyah beyaz çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir profil veya sadece doğa resimlerinin olduğu bir profil dikkat çekici olmanızı ve öne çıkmanızı sağlar.

Instagram filtreleri her geçen gün güncellenerek zengin görüntülere zemin hazırlıyor. Siz de en güzel filtreler arasında seçim yaparak fotoğrafınızın görüntü kalitesini artırabilir ve göze hitap eden fotoğrafları hesabınıza yükleyebilirsiniz.

Renkli objeler Instagram'da her zaman daha fazla dikkat çekiyor. Canlı renklerden oluşan senaryo çekimleri popülerliğinize katkı sağlayabilir.

Fotoğraflarınızın altına hashtag eklemek fotoğraflarınızın daha çok kişi tarafından görülmesini sağlıyor. Tüm fotoğraflarınızın altına İngilizce ve Türkçe hashtagler yerleştirmeyi unutmayın.

Instagram'da paylaşım yaparken gündemle alakalı içerikler öne çıkmanızı sağlayabilir. Gündemin anlam ve önemine göre içeriklerinizi oluşturabilirsiniz.

Aynı yerleri veya aynı objeleri çekmek yerine farklı yerler ve farklı durumlara yönelmek sıkıcı olmanızı önler ve ilgi çekici bir hesaba sahip olmanızı sağlar.