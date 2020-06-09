İnanılmaz tok tutuyor! Diyet yapıyorsanız…

Leblebi, içeriğindeki vitamin ve mineraller ile tam bir sağlık deposu. Faydalarını sıralayacak olursak;

Uzun süre tok kalmaya yardımcı olur.

UV ışınlarının zararlı etkilerinden cildi korur.

Önemli bir demir kaynağıdır.

Leblebi kansızlığı önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara direnci artırır.

Düzenli tüketildiğinde insülin miktarını düşürür ve kan şekerini düşürmeye yardım ettiği için diyabet riskini azaltır.

İçeriğindeki K vitamini sayesinde kemik sağlığını korumaya yardım eder.

Leblebinin uykudan önce tüketilmesi rahat bir şekilde uyumanıza yardımcı olur.

Leblebinin kalp sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Leblebi fazla tükettildiğinde gaz ve şişkinlik yapar. Bu nedenle miktarına dikkat edilmelidir.