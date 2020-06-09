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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09.06.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

İnanılmaz tok tutuyor! Diyet yapıyorsanız…

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İnanılmaz tok tutuyor! Diyet yapıyorsanız…
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Leblebinin kendi küçük faydaları büyük… Diyet yapanların vazgeçilmezi olan bu atıştırmalığın yarım kasesi yalnızca 134 kalori. Peki, yararlarını biliyor musunuz?

Leblebi, içeriğindeki vitamin ve mineraller ile tam bir sağlık deposu. Faydalarını sıralayacak olursak;

  • Uzun süre tok kalmaya yardımcı olur.
  • UV ışınlarının zararlı etkilerinden cildi korur.
  • Önemli bir demir kaynağıdır.
  • Leblebi kansızlığı önler.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara direnci artırır.
  • Düzenli tüketildiğinde insülin miktarını düşürür ve kan şekerini düşürmeye yardım ettiği için diyabet riskini azaltır.
  • İçeriğindeki K vitamini sayesinde kemik sağlığını korumaya yardım eder.
  • Leblebinin uykudan önce tüketilmesi rahat bir şekilde uyumanıza yardımcı olur.
  • Leblebinin kalp sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Leblebi fazla tükettildiğinde gaz ve şişkinlik yapar. Bu nedenle miktarına dikkat edilmelidir.

Çocuklar için lezzetli atıştırmalıklar!
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