İmdadınıza yetiştik: Sıkışmış kavanoz kapakları nasıl açılır?

İşte inatçı kavanoz kapaklarını açmak için 4 etkili ipucu…

-Kavanoz kapağını kolayca açmak için elinize bulaşık eldiveni geçirin. Kapağı açmayı bir de bu şekilde deneyin. Eldivenle eliniz kaymayacak, kavanozu daha rahat açacaksınız.

-Sıcak su dolu bir kaba açamadığınız kavanozu ters çevirerek oturtun. Bir süre bekledikten sonra açmayı deneyin.

-Çatalı, açılmayan kapağın kenarına doğru ittirin. Kavanozdaki havanın çıktığını duyacaksınız ve kapak kolayca açılacak.

-Sıkışan kavanoz kapağını açmak için bir diğer yöntem ise kavanozu ters çevirip kapak kısmını yere birkaç kere hafifçe vurmak… Bu noktada da kavanozun havası çıkacak, kapak kolayca açılacak.