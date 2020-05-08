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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08.05.2020 - 18:14,Son Güncelleme:

İmdadınıza yetiştik: Sıkışmış kavanoz kapakları nasıl açılır?

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İmdadınıza yetiştik: Sıkışmış kavanoz kapakları nasıl açılır?
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Marketten aldığımız, uzun süre rafta bekleyen ürünlerin kavanozlarının açılması pek kolay değil… Ancak bu birkaç basit yöntem işinize çok yarayacak.

İşte inatçı kavanoz kapaklarını açmak için 4 etkili ipucu…

-Kavanoz kapağını kolayca açmak için elinize bulaşık eldiveni geçirin. Kapağı açmayı bir de bu şekilde deneyin. Eldivenle eliniz kaymayacak, kavanozu daha rahat açacaksınız.

-Sıcak su dolu bir kaba açamadığınız kavanozu ters çevirerek oturtun. Bir süre bekledikten sonra açmayı deneyin.

-Çatalı, açılmayan kapağın kenarına doğru ittirin. Kavanozdaki havanın çıktığını duyacaksınız ve kapak kolayca açılacak.

-Sıkışan kavanoz kapağını açmak için bir diğer yöntem ise kavanozu ters çevirip kapak kısmını yere birkaç kere hafifçe vurmak… Bu noktada da kavanozun havası çıkacak, kapak kolayca açılacak.

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