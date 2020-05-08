İmdadınıza yetiştik: Sıkışmış kavanoz kapakları nasıl açılır?
Marketten aldığımız, uzun süre rafta bekleyen ürünlerin kavanozlarının açılması pek kolay değil… Ancak bu birkaç basit yöntem işinize çok yarayacak.
İşte inatçı kavanoz kapaklarını açmak için 4 etkili ipucu…
-Kavanoz kapağını kolayca açmak için elinize bulaşık eldiveni geçirin. Kapağı açmayı bir de bu şekilde deneyin. Eldivenle eliniz kaymayacak, kavanozu daha rahat açacaksınız.
-Sıcak su dolu bir kaba açamadığınız kavanozu ters çevirerek oturtun. Bir süre bekledikten sonra açmayı deneyin.
-Çatalı, açılmayan kapağın kenarına doğru ittirin. Kavanozdaki havanın çıktığını duyacaksınız ve kapak kolayca açılacak.
-Sıkışan kavanoz kapağını açmak için bir diğer yöntem ise kavanozu ters çevirip kapak kısmını yere birkaç kere hafifçe vurmak… Bu noktada da kavanozun havası çıkacak, kapak kolayca açılacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle