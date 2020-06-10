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Evdehayat
Haber Giriş: 10.06.2020 - 16:12,Son Güncelleme:

İçinde 1 gram rafine şeker yok: Hurmalı kakaolu kek tarifi

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İçinde 1 gram rafine şeker yok: Hurmalı kakaolu kek tarifi
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Rafine şekersiz tarifler son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorilerinin başında geliyor. Özellikle keklerde şeker kullanmak istemeyenler için hurma ve muz çok uygun malzemeler. Siz de nefis bir şekersiz kek yapmak isterseniz hurmalı kakaolu kek tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

Malzemeler:

14 adet hurma

1 adet muz

2 adet yumurta

1 su bardağı un

4 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yarım paket kabartma tozu

Nasıl yapılır?

Çekirdeklerini çıkarıp doğradığınız hurmaları yarım çay bardağı sıcak suda 10 dakika bekletin.

Ardından blender’dan geçirip püre haline getirin.

Muzu da ezip aynı şekilde püre haline getirin ve kenara alın.

Yumurtaları derin bir kasede güzelce çırpın.

İçine zeytinyağı ve tereyağını ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Sütü, hurmaları ve muzu da karışıma ilave edin ve karıştırın.

Ceviz, vanilya özütü, kabartma tozu, un ve kakaoyu da ekleyip harmanlayın ve kek hamuru kıvamı elde edin.

Keki yağlanmış ve unlanmış kalıba dökün ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin.

Kekinizin içi hafif nemli kalmalı. Soğuyunca dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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