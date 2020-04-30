Hindistan cevizi yağının kullanım alanları

Hindistan cevizi yağı, güzellik sektöründe sıkça kullanılan bir ürün. Şampuanların, kremlerin, bakım yağlarının içinde yer alıyor. Bu harika ürünü tek başına da pek çok şekilde kullanabilirsiniz. İşte Hindistan cevizi yağının farklı kullanım alanları...

Yüz nemlendirici: Bu yağı yüzünüz için nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.

Makyaj temizleyici: Hindistan cevizi yağı iyi bir makyaj temizleyicidir. Makyajınızı bu yağ ile kolayca temizleyebilirsiniz.

Ağız bakımı: Hindistan cevizi yağı ağız ve diş sağlığı için harika bir üründür. Bu yağı ağız ve diş sağlığınız için nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

Vücut losyonu: Hindistan cevizi yağı yüz nemlendiricinin yanı sıra harika bir vücut losyonudur. duştan sonra vücudunuza bu yağı sürerek cildinizi nemlendirebilirsiniz. Harika kokusu ile de mis gibi kokacaksınız.

Tıraş kremi: Hindistan cevizi yağını tıraş kremi olarak da kullanabilirsiniz. Marketlerde satılan tıraş köpüğü ve kremleri ile aynı işi görecektir. Aynı zamanda cildinizi nemlendireceğini de unutmayın.

Saç bakımı: Bu yağı yıpranmış saçlarda ve saç dökülmelerine karşı kullanabilirsiniz. Dilerseniz Hindistan cevizi yağını şampuanınızın içine ekleyebilirsiniz.