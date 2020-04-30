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Evdehayat
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 30.04.2020 - 10:30,Son Güncelleme:

Her öğün yesen gideri var: Evde Ayvalık tostu tarifi

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Her öğün yesen gideri var: Evde Ayvalık tostu tarifi
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Tosttan güzel ne var? Günün her öğünü yanında çayla, ayranla, meşrubatla yiyebilir, içindeki malzemeyi gönlünüze göre çeşitlendirebilir, iki dilim ekmekten bir dünya yaratabilirsiniz. Peki ya Ayvalık tostuna ne demeli? Kocaman ekmeğin arasında kaşar, sosis, turşu, Rus salatası ve daha neler neler… Sizin de iştahınız yeterince açıldıysa hemen Ayvalık tostu tarifimize geçebiliriz.

Malzemeler:

4 dilim Ayvalık tostu ekmeği (dilerseniz başka bir ekmek de kullanabilirsiniz)

8 dilim kaşar

6 adet kokteyl sosis

8 dilim sucuk

1 adet domates

2 adet salatalık turşusu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı Rus salatası

Nasıl yapılır?

Sosis, salam ve turşuları ince uzun doğrayın.

Sucukları dilimleyin.

Kaşar peynirini ve domatesi de dilimleyip bir kenara alın.

Sosis, salam ve sucukları tavada pişirin.

Ekmekleri tost makinesine yerleştirip hafifçe bastırarak üzerinde çizgilerin oluşmasını sağlayın.

İki dilim ekmeğin üzerine ikişer dilim kaşar, tava pişirdiğiniz sucuk, salam ve sosis ile turşuları bölüştürün.

Domates dilimlerini ve Rus salatasını da diğer malzemelerin üzerine ilave edin.

En üste yeniden ikişer dilim kaşar peyniri koyup kalan ekmekleri üzerine kapatın.

Tost makinenizin kapağını kapatıp iyice bastırarak kaşarlar eriyene kadar pişirin. Ayvalık tostunuz hazır!

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