Her öğün ayrı bir güzel: Mücver
Mücver, mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri. Kabak, un ve yumurta ile kolay bir şekilde hazırlanan mücveri soğuk veya ılık olarak tüketebilirsiniz. Üstelik yapımı da oldukça pratik. Peki, mücver nasıl yapılır? Lafı fazla uzatmadan, işte tarifi...
Malzemeler:
2 adet yumurta
2 adet kabak
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Bir tutam dereotu
Bir tutam maydanoz
Karabiber
Tuz
Nasıl yapılır?
Kabakların kabuğunu soyup rendeleyin.
Suyunu güzelce sıkın ve bir kaseye alın.
Üzerine diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.
Daha sonra hazırladığınız karışımdan bir kaşık yardımıyla alarak kızdırılmış sıvı yağa bırakın ve kızartın.
Harç bitene kadar bu işleme devam edin.
Kızardıktan sonra kağıt havluya alıp fazla yağından arındırın.
Sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...
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