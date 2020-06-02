MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriHer öğün ayrı bir güzel: Mücver
GeriEvdehayat Her öğün ayrı bir güzel: Mücver
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:13,Son Güncelleme:

Her öğün ayrı bir güzel: Mücver

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Her öğün ayrı bir güzel: Mücver
Abone Olgoogle-news

Mücver, mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri. Kabak, un ve yumurta ile kolay bir şekilde hazırlanan mücveri soğuk veya ılık olarak tüketebilirsiniz. Üstelik yapımı da oldukça pratik. Peki, mücver nasıl yapılır? Lafı fazla uzatmadan, işte tarifi...

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 adet kabak

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam dereotu

Bir tutam maydanoz

Karabiber

Tuz

Nasıl yapılır?

Kabakların kabuğunu soyup rendeleyin.

Suyunu güzelce sıkın ve bir kaseye alın.

Üzerine diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.

Daha sonra hazırladığınız karışımdan bir kaşık yardımıyla alarak kızdırılmış sıvı yağa bırakın ve kızartın.

Harç bitene kadar bu işleme devam edin.

Kızardıktan sonra kağıt havluya alıp fazla yağından arındırın.

Sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Falafel | Lezizz
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle