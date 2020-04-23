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Evdehayat
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 23.04.2020 - 15:44,Son Güncelleme:

Her evde olmalı… Bu bitkiler havayı temizliyor

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Her evde olmalı… Bu bitkiler havayı temizliyor
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Bulunduğunuz yerin havasını değiştiriyor, daha iyi nefes almanızı sağlayarak yaşam kalitenizi olumlu etkiliyorlar. Bu bitkilerin en az bir tanesinden muhakkak edinmelisiniz.

Krizantem

Oldukça güzel görünümlü olan bu bitki adeta hava temizleme ve nemlendirme ustası. Bakımı ve yetiştirmesi de çok kolay.

Drasena bitkisi

Tüm kimyasalları içine absorbe ederek havayı temizliyor. Ancak dikkat! Kalorifer ve ısıtıcıların yanında bulundurmayın, yoksa yaprakları hemen solar.

Aşk merdiveni

Oldukça minik ve sık yaprakları olan bu bitki havayı temizliyor. Üstelik bakımı oldukça keyifli ve pratik. Suyunu ihmal etmeyin, çok fazla soğuk ve sıcak havada bırakmayın yeter.

Paşa kılıcı

Bu bitki havayı temizliyor, uyku kalitesini yükseltiyor. Bu nedenle paşa kılıcına yatak odanızda mutlaka yer vermelisiniz.

Aloe vera

Havayı birçok kimyasaldan temizliyor. İster yatak odasına koyun, isterseniz gün boyu vakit geçirdiğiniz oturma odasına… Aloe vera, içerdiği vitaminler sayesinde cildi de yeniliyor. Doğru kullanıldığında cilt nemlendiricilerinin yerini alabiliyor, bu faydası da aklınızda olsun.

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