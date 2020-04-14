Hepsi mutfağınızda… Boğaz ağrısına evde çözüm!

İşte boğaz ağrısını hafifleten birkaç yöntem…

- Tuz ve karbonat boğazı temizler, mikroplardan arındırır. Bir bardak suyun içine bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı tuz, biraz da sirke ekleyin. Bu suyla başınızı arkaya doğru yatırarak gargara yapın. Karışımı yutmamaya özen gösterin.

- Mükemmel üçlü: Bal, limon ve zencefil… Küçük bir kavanozun içine birkaç kaşık bal ekleyin, bir çay kaşığı toz zencefil ve sıkılmış yarım limon suyu ilave edin. Elde ettiğiniz karışım boğaz ağrınızı geçirmek için en büyük yardımcınız olacak.

- Boğaz ağrısını geçirmek için bitki çaylarından da faydalanabilirsiniz. Rezene çayı, nane, ada çayı ve papatya boğazın yumuşamasına yardımcı olur, ağrınızın hafiflemesini sağlar.

-Gece uyurken ortamdaki nem azalır, solunan hava ise boğazımızın kurumasına neden olur. Bunun önüne geçmek için kaloriferin üzerine içi su dolu bir kap koyabilirsiniz.

- Tüm bunların yanında günlük sıvı alım miktarını artırmalısınız. Bol bol su içmekte fayda var.

Yukarıdaki bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir, gidemeseniz de doktorunuzu arayıp danışmanızda fayda olduğunu hatırlatmak isteriz