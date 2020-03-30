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Evdehayat
Haber Giriş: 30.03.2020 - 18:30,Son Güncelleme:/

Hepsi birer bakteri yuvası… Evdeki bu eşyalara dikkat!

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Hepsi birer bakteri yuvası… Evdeki bu eşyalara dikkat!
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Evinizde mikropları üzerine çeken birçok nesne olduğunu biliyor musunuz? Bu eşyalar bizim göremediğimiz bakterileri üzerlerinde barındırıyor. Evde sıkça kullandığımız bu nesnelerin temizliğine koronavirüs salgını yaşadığımız şu günlerde ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. İşte evimizin en kirli eşyaları…

Bulaşık süngeri

Mutfaklarda sıkça kullandığımız bulaşık süngerlerinin içerisinde tahmin ettiğinizden fazla mikrop yaşıyor. Süngerler, gün içinde genellikle ıslak kaldıklarından bakterilerin üremesi için ideal ortam oluşturuyorlar. Bu nedenle bulaşık süngerlerini mümkün olduğunca kuru tutmanızda fayda var. Sık sık değiştirmeyi de ihmal etmeyin.

Mutfak lavabosu

Mutfak lavabosunda bulunan yemek artıkları nedeniyle lavabolar pek çok mikrobu içinde barındırıyor. Üstelik mikroplar nemli ortamlarda daha hızlı yayılıyor. Çözüm lavabonuzu temiz tutmaktan ve sık sık dezenfekte etmekten geçiyor.

Banyo havlusu

Çoğu zaman nemli kalan havlularda mikroplar da kolayca ürüyor. İşte bu nedenle havluların sık sık değiştirilmesi ve kişiye özel olması gerekiyor.

Doğrama tahtası

Plastik ya da ahşap fark etmiyor. Tahta üzerinde oluşan çizikler mikropları içine hapsediyor. Bunun önüne geçmek için kesme tahtalarını sık sık dezenfekte etmek gerekiyor.

Kumanda

Kumandalar da yüzeylerinde birçok bakteri bulundurabiliyor. Özellikle kalabalık evlerde elden ele dolaşan kumandalar adeta birer mikrop taşıyıcısı sayılıyor.  İşte bu nedenle kumandaların da sık sık temizlenmesi gerekiyor.

Evde kolonya ve dezenfektan yapımı!
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