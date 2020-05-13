Hem şekersiz hem çok leziz: Pikan cevizli güllaç
Ramazan ayının en sevilen tatlısı olan güllacı şekersiz yapıyoruz! Gelin enfes ve bir o kadar da sağlıklı tarifimize...
Pikan cevizli güllaç tarifi
Malzemeler:
Yarım paket güllaç
1 litre süt
50 gram krema
5 yemek kaşığı bal
3 tatlı kaşığı gül uyu
Yarım su bardağı pikan cevizi
Hazırlanışı:
Sütü tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan sütü ocaktan alın ve bal ile kremayı ekleyip karıştırın.
Güllaç yapraklarını ikiye bölerek sütün içinde tek tek yumuşayın. Güllaç yapraklarını tek tek borcama koyup sütü kepçe yardımı ile üzerine de dökebilirsiniz.
Güllaç yapraklarının yarısını dizince ortasına ufalanmış pikan cevizlerini koyun ve kalan güllaç yapraklarını da süt ile ıslatarak dizin.
Artan sütü de güllacın üzerine dökün ve üzerini pikan cevizi ile süsleyin. Afiyet olsun!
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