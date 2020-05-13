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Evdehayat
Haber Giriş: 13.05.2020 - 11:53, Son Güncelleme:

Hem şekersiz hem çok leziz: Pikan cevizli güllaç

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Hem şekersiz hem çok leziz: Pikan cevizli güllaç
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Ramazan ayının en sevilen tatlısı olan güllacı şekersiz yapıyoruz! Gelin enfes ve bir o kadar da sağlıklı tarifimize...

Pikan cevizli güllaç tarifi

Malzemeler:

Yarım paket güllaç

1 litre süt

50 gram krema

5 yemek kaşığı bal

3 tatlı kaşığı gül uyu

Yarım su bardağı pikan cevizi

Hazırlanışı:

Sütü tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan sütü ocaktan alın ve bal ile kremayı ekleyip karıştırın. 

Güllaç yapraklarını ikiye bölerek sütün içinde tek tek yumuşayın. Güllaç yapraklarını tek tek borcama koyup sütü kepçe yardımı ile üzerine de dökebilirsiniz.

Güllaç yapraklarının yarısını dizince ortasına ufalanmış pikan cevizlerini koyun ve kalan güllaç yapraklarını da süt ile ıslatarak dizin.

Artan sütü de güllacın üzerine dökün ve üzerini pikan cevizi ile süsleyin. Afiyet olsun!

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