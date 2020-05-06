Hem sağlıklı hem enfes: Badem unlu hurmalı kurabiye

Badem unlu hurmalı kurabiye

Malzemeler:

1 su bardağı badem unu

1 avuç kuru üzüm

Yarım su bardağı öğütülmüş ceviz

1 su bardağı hurma

1 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi

1 yemek kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Yarım çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı:

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın, sıcak suda iyice yumuşatın ve rondadan geçirerek püre haline getirin.

Kuru üzümleri ve cevizleri rondadan çekin, güzelce öğütün.

Hamuru için; badem ununu, öğütülmüş ceviz ve üzümleri, diğer tüm kuru malzemeleri bir araya getirin.

Diğer yandan ayrı bir kasede hurma püresi ile tüm sıvı malzemelerini karıştırın. Ardından bu karışımı kuru malzemelerin üzerine dökün ve yoğurun.

Hamurda ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlak şekil verin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralarında boşluk olacak şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-05 dakika kadar pişirin.

Kurabiyeler pişince hemen fırından çıkarın, soğumaya bırakın.