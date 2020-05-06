Hem sağlıklı hem enfes: Badem unlu hurmalı kurabiye
Evde sağlıklı tarifler deneyenlere; işte size harika bir öneri! Karşınızda badem unlu hurmalı kurabiye...
Badem unlu hurmalı kurabiye
Malzemeler:
1 su bardağı badem unu
1 avuç kuru üzüm
Yarım su bardağı öğütülmüş ceviz
1 su bardağı hurma
1 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi
1 yemek kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
Yarım çay kaşığı karbonat
Hazırlanışı:
Hurmaların çekirdeklerini çıkarın, sıcak suda iyice yumuşatın ve rondadan geçirerek püre haline getirin.
Kuru üzümleri ve cevizleri rondadan çekin, güzelce öğütün.
Hamuru için; badem ununu, öğütülmüş ceviz ve üzümleri, diğer tüm kuru malzemeleri bir araya getirin.
Diğer yandan ayrı bir kasede hurma püresi ile tüm sıvı malzemelerini karıştırın. Ardından bu karışımı kuru malzemelerin üzerine dökün ve yoğurun.
Hamurda ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlak şekil verin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralarında boşluk olacak şekilde dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-05 dakika kadar pişirin.
Kurabiyeler pişince hemen fırından çıkarın, soğumaya bırakın.
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