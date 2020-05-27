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Evdehayat
Haber Giriş: 27.05.2020 - 15:03,Son Güncelleme:

Hem hafif hem leziz: Ispanaklı patates tarifi

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Hem hafif hem leziz: Ispanaklı patates tarifi
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Patates, hemen herkesin severek tükettiği sebzelerden biri. Ancak bu sebze yanlış pişirme yöntemleri ve fazla tüketim halinde kalori bombası haline gelebiliyor. Peki patatesi nasıl sağlıklı hale getirebiliriz? İşte sağlıklı ıspanaklı patates tarifi...

Ispanaklı patates

Malzemeler:

5 patates

Bir büyük kase ıspanak

1 su bardağı beyaz peynir

2 diş sarımsak

Bir tutam dereotu

Tuz

Zeytinyağı

Hazırlanışı:

Patatesleri bir çatal yardımıyla etraflıca delin. Zeytinyağı ile patateslerin etrafını yağlayın ve tuzlayın. Önceden ısıtılmış fırına patatesleri koyun ve yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra ikiye bölün.

Diğer yandan ıspanakları az zeytinyağı ile soteleyin. Sarımsakları ezin, dereotunu ince ince doğrayın.

Sotelenen ıspanaklara kalan tüm malzemeleri ekleyin, karıştırın.

Karışımı yarıya böldüğünüz patateslerin üzerlerine koyun ve tekrar fırınlayın. Afiyet olsun!

Not: Bu tarifte, patatesin üzerine koyacağınız karışımı damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz.

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