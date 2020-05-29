Haziran ayının ücretsiz PlayStation oyunları belli oldu

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden biri olan Sony, PlayStation Plus abonelerine özel bir dizi oyunu ücretsiz hale getirdi. Kullanıcılar, bu aboneliklere sahipse kütüphanelerine ilgili oyunları ücret ödemeden indirebilecek. Peki hangi oyunlar kampanya kapsamına alındı?

Call of Duty WWII

26 Mayıs-6 Temmuz tarihleri arasında Call of Duty WWII oyununu indirebilirsiniz. Oyuncuları İkinci Dünya Savaşı'na geri götürecek olan oyun, serinin en iyi oyunlarından biri olarak biliniyor.



Star Wars Battlefront II

Ücretsiz olan bir diğer oyun ise Star Wars Battlefront II oldu. 2 Haziran'dan itibaren 6 Temmuz tarihine kadar ücretsiz indirilebilecek olan oyun, Star Wars hayranlarının kaçırmaması gereken bir yapım.



