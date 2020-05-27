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Haber Giriş: 27.05.2020 - 07:41,Son Güncelleme:

Haziran ayında ücretsiz olacak Xbox oyunları belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Haziran ayında ücretsiz olacak Xbox oyunları belli oldu
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Microsoft, her ay yaptığı gibi Haziran ayı için de ücretsiz yapmayı planladığı oyunlarını dünyayla paylaştı. Xbox Live Gold üyelerinin ücretsiz erişebileceği oyunların arasında bakın neler var?

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine özel Haziran ayı boyunca ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu. Bu oyunların ikisi Xbox One, ikisi de Xbox 360 oyun konsollarıyla da çalışabilen oyunlardan oluşuyor.

Xbox One sahibiyseniz Shantae and the Pirate's Curse ve Coffee Talk oyunları gelecek ay bedava olacak. Xbox 360 için de Destroy All Humans! ve Sine Mora ücretsiz dağıtılacak. Peki bu oyunlar kampanya öncesi ne fiyattan satılıyordu?

Haziran ayında ücretsiz olacak Xbox oyunları belli oldu

Shantae and the Pirate's Curse 19.99 dolardan, Coffee Talk 13.99 dolardan, Destroy All Humans! 19.99 dolardan, Sine Mora ise 9.99 dolardan alıcısına ulaşıyordu. Kampanya tarihi ise oyunların özelinde değişiklik gösteriyor.

Shantae and the Pirate's Curse, 1-30 Haziran, Coffee Talk 16 Haziran-15 Temmuz, Destroy All Humans! 1-15 Haziran, Sine Mora ise 16-30 Haziran tarihleri arasında ücretsiz indirilebilecek. Bu tarihlerin dışında oyunların ücretli satışı sürecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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