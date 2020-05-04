Hazımsızlık giderici çay tarifi
İnsanoğlu binlerce yıl önce bitkilerin iyileştirici ve tedavi edici özelliğini keşfettiğinden beri bitkiler birçok alanda kullanılır hale geldi. Özellikle bitki çayları ruhsal ve fiziksel birçok sorunu çözmek için evlerde sıklıkla kullanılıyor.
Evde bulunduğumuz ve ramazana ayı içinde olduğumuz bu süreçte ise en sık yaşadığımız sorunlardan birisi de hazımsızlık. İşte bu soruna çözüm olacak hazımsızlık giderici çay tarifi…
Malzemeler:
- 10 gram adaçayı
- 10 gram kişniş
- 1 parça meyan kökü
- 5 gram pelinotu
Hazırlanışı:
Tüm bitkileri cezveye koyun üzerine yarım litre kaynar su ilave edin.
5-6 dakika demlendikten sonra ince süzgeç yardımıyla süzün.
Bu çayı hazımsızlık için yemeklerden sonra tüketebilirsiniz.
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