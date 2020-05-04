Evde bulunduğumuz ve ramazana ayı içinde olduğumuz bu süreçte ise en sık yaşadığımız sorunlardan birisi de hazımsızlık. İşte bu soruna çözüm olacak hazımsızlık giderici çay tarifi…

Malzemeler:

10 gram adaçayı

10 gram kişniş

1 parça meyan kökü

5 gram pelinotu

Hazırlanışı:

Tüm bitkileri cezveye koyun üzerine yarım litre kaynar su ilave edin.

5-6 dakika demlendikten sonra ince süzgeç yardımıyla süzün.

Bu çayı hazımsızlık için yemeklerden sonra tüketebilirsiniz.