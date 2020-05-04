MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriHazımsızlık giderici çay tarifi
GeriEvdehayat Hazımsızlık giderici çay tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 04.05.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Hazımsızlık giderici çay tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazımsızlık giderici çay tarifi
Abone Olgoogle-news

İnsanoğlu binlerce yıl önce bitkilerin iyileştirici ve tedavi edici özelliğini keşfettiğinden beri bitkiler birçok alanda kullanılır hale geldi. Özellikle bitki çayları ruhsal ve fiziksel birçok sorunu çözmek için evlerde sıklıkla kullanılıyor.

Evde bulunduğumuz ve ramazana ayı içinde olduğumuz bu süreçte ise en sık yaşadığımız sorunlardan birisi de hazımsızlık. İşte bu soruna çözüm olacak hazımsızlık giderici çay tarifi…

Malzemeler:

  • 10 gram adaçayı
  • 10 gram kişniş
  • 1 parça meyan kökü
  • 5 gram pelinotu

Hazırlanışı:

Tüm bitkileri cezveye koyun üzerine yarım litre kaynar su ilave edin.

5-6 dakika demlendikten sonra ince süzgeç yardımıyla süzün.

Bu çayı hazımsızlık için yemeklerden sonra tüketebilirsiniz.

Şifa niyetine içebileceğiniz 4 bitki çayı tarifiBitki çayları sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından biri. Bitki çaylarınızı evde kendiniz yapmak isterseniz birkaç tarifi videomuzda derledik. İşte nefis doğal bitki çayı tarifleri...
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle