Haydi gelin hep birlikte evde yoğurt yapalım!

Yoğurdun iyisi, kıvamlısı yağlı sütle olur. Yağsız süt kullanırsanız yoğurdunuz güzel tutmaz, hemen sulanır. Bu nedenle mümkün olduğunca yağlı sütlerle yoğurt yapmaya çalışın. Hangi hayvanın sütünü kullandığınız, hatta hayvanın yediği yem bile bu noktada önem taşır. Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların sütlerinden daha koyu kıvamlı yoğurt elde edilir. İnek yoğurdu ise daha sulu olur.

Süt olarak çiğ süt kullanmanız gerekir. Kalitesine ve hijyenine güvendiğiniz bir satıcıdan açık süt alabilirsiniz. Ancak açık süt tüketmek istemezseniz marketlerde satılan işlem görmemiş çiğ sütlerden de satın alıp güvenle yoğurt yapabilirsiniz.

Sütünüzü aldınız, sıra pişirmeye geldi. Dibini suyla hafifçe ıslattığınız çelik tencereye aktardığınız sütü taşma noktasına gelene kadar ısıtın. Bu esnada başında beklemeyi ihmal etmeyin çünkü hiç beklemediğiniz bir anda sütünüz taşabilir. Kabaran sütü altını kısıp 15 dakika daha ocakta tutun. Bu esnada sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin.

Ardından altını kapattığınız sütü ılınana kadar ocağın üzerinde bekletin. Bu arada şunu da hatırlatmadan geçmeyelim: Eğer sütünüz kaynarken dibi tuttuysa yoğurdu yapmadan hatta süt soğumadan önce tencereyi mutlaka değiştirin. Sütü temiz bir tencereye aktarıp yoğurdunuzu bu tencerede yapın.

SERÇE PARMAK TESTİ

Yoğurdun ideal mayalama sıcaklığı 45 derecedir ve mutfak termometreniz varsa kolayca ölçülebilir. Ancak “Yoğurt mayalamak için ideal sıcaklığı termometre kullanmadan nasıl ölçerim?” diye düşünüyorsanız şu püf noktasından faydalanabilirsiniz. Serçe parmağınızın ucunu süte sokun ve 7’ye kadar sayın. Parmağınız yanmadan durabiliyorsanız sütünüz yeterince soğumuş demektir. Daha sıcak mayalanan yoğurt kolay ekşir, daha soğuk mayalanan yoğurt ise tutmayabilir.

Sütünüzün ılınmasını beklerken mayanızı hazırlayın. Ev yoğurdu için en iyi maya yine ev yoğurdudur ama yoksa da üzülmeyin. Katkı maddesi içermeyen organik bir market yoğurdu da maya olarak kullanılabilir. 1 litre süte 1 tatlı kaşığı yoğurt hesabıyla ilerleyebilirsiniz. Mayalık yoğurdu bir kaseye alıp ezdikten sonra içine yarım kepçe kadar da süt ekleyin ve hepsini güzelce karıştırın.

Ardından bu sütlü yoğurdu tenceredeki süte ekleyip güzelce karıştırın. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz küçük cam kaselere bölüştürdüğünüz yoğurdunuzu temiz bir sofra örtüsüne sarıp sıcak bir yere koyun. Mevsim kışsa yoğurdunuzu biraz daha kalın sarmanız gerekebilir.

Eğer yeriniz yoksa fırınınızı bu iş için kullanabilirsiniz. Tabak ısıtma gözü bu iş için ideal olduğu gibi 50 dereceye ayarlanıp hafifçe ısıtılmış fırının içine de yoğurt kaselerinizi yerleştirebilirsiniz. Kaselerin ağzını mümkünse açık bırakın. Ağzı kapalı mayalanan yoğurt çabuk sulanır. Yoğurdun bu şekilde en az 3-4 saat kıpırdamadan beklemesi ve ağır ağır soğuması gerekiyor.

Bu sürenin sonunda yoğurdunuz artık olmuş demektir. Kapağını kapatıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. İyice soğuduktan sonra tazecik ve sağlıklı ev yoğurdunuzu gönlünüze göre tüketebilirsiniz. Afiyet olsun…