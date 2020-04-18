Hayat Eve Sığar uygulaması yayında: Neler sunuyor?

Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Milyonlarca vatandaş, zorunlu bir sebebi olmadığı sürece sokağa çıkmıyor, kendini izole ediyor. Diğer yandan virüs vakalarının görüldüğü şehirler ve bölgeler ise farklılık gösteriyor. Virüs hakkında detaylı bilgi paylaşan Hayat Eve Sığar uygulaması, doğrudan T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirildi. Şu an App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebilen uygulama, COVID-19 salgınının kontrol altına alınması ve enfekte olan kişilerin takip edilmesi için geliştirildi.

Uygulama, yaklaşık 4 MB'lık bir dosya boyutuna sahip ve saniyeler içinde cihazınıza iniyor. Uygulamayı ilk açtığınızda karşınıza "Bu uygulama seni ve çevrendekileri Corona virüsünden korumak için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir" mesajı çıkıyor.





Uygulama ile yapılabilecekler şöyle:

İstediğiniz sıklıkta güncel veriler esas alınarak hazırlanmış Covid-19 testini doldurarak durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Aileniz ve sevdiklerinizi (izin vermeleri halinde) 'Ailem' sekmesindeki listenize ekleyebilir, durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem alabilirsiniz.

Konum servislerine izin verdiğinizde, uygulama sizi riskli bölgelere yaklaştığınızda uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmamanız gereken alanları görebileceksiniz.

Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için ise telefonunuza bir kod gönderilerecek. Hesabınızın doğrulanması, sizi uygulamanın daha iyi yönlendirmesine ve riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı olacak.