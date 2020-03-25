Hangi online hobi çocuğunuza göre?

Virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamadığımız günlerdeyiz. Öğrenciler bu süreçte sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek derslere katılıyor. Arta kalan zamanlarda ise tüm gün tabletle oynamak yerine kaliteli vakit geçirmeleri önemli… İşte bu noktada pek çok anne baba çocuklar için online hobi arayışlarına girdi. İnternette özel olarak ders alınabilecek birçok seçenek mevcut.

Müzik aleti dersi

Gitar, piyano, şan, keman… Çocuklar ilgi alanlarına göre dilediklerini seçebilir. Bu sayede hem keyifli vakit geçirecek hem de müzik alanında kendilerini geliştirecekler.

Satranç dersi

Satranç; çocukların odaklanma, öngörü, analiz gibi pek çok becerisinin gelişmesine katkı sağlar. Oldukça karışık görünen bu oyun müthiş zeka geliştiricidir. Çocuklarınız dersten arta kalan zamanda bu konuda profesyonel birinden destek alabilir, zamanını en iyi şekilde değerlendirebilir.

Özel resim dersi

Karakalem, sulu boya, yağlı boya ve dahası… Çocuğunuz internet üzerinden online resim derslerine katılabilir, yeni nesneler ve figürler çizerek yaratıcı gücünü ortaya koyabilir.

Yabancı dil dersi

Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin pek çok faydası var. Öğrenilen her bir dil farklı bir kültürün de farkına varılmasını sağlıyor. İster İngilizce ister Almanca ister Fransızca… Evden çıkamasanız da çocuğunuzun yabancı dilinin gelişmesi için uzman birinden destek alabilirsiniz.