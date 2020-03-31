Halıdaki lekeler nasıl temizlenir?

Ne kadar dikkatli olursak olalım, halılarımızda çeşitli lekeler oluşabiliyor. Ayrıca, temizlenmesine rağmen bazı lekeler kalıcı hale gelebiliyor. Peki, "bu lekeleri nasıl temizlemeliyim?" derseniz, önerilerimize göz atabilirsiniz.

Halınızda meydana gelen lekeyi ne kadar çabuk farkederseniz, temizlemesi de o kadar kolay olur. Leke oluşan bölgeye birkaç damla limon suyu sıkın. Birkaç dakika bekleyip ıslak bir bezle güzelce silin.

İşinizi kolaylaştıracak diğer bir öneri de; bir kaba ılık su, bulaşık deterjanı, beyaz sirke ve limon suyunu ekleyin. Halınızın lekelenen alanlarına sürün ve temiz bir bezle güzelce silin. Halınızdaki lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.