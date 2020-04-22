Halıdaki çay lekesi nasıl çıkarılır?

Halınıza çay döküldüyse hızlı bir şekilde kağıt havluyu lekeli bölgeye bastırın. Böylece halıdaki fazla çayı alabilirsiniz. Bu işlemi geç kalmadan yapmakta fayda var. Çünkü daha sonra lekelerin temizlenmesi zor olabilir.

Ardından ıslak bir bezi halıya bastırarak lekeyi temizleyin. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli detay; silerken ovalamamak. Eğer ovalayıp temizlenmeye çalışılırsa çay lekesi yayılabilir.

Sirke de halınızı temizlemenize yardımcı olabilir. Bunun için bir miktar sirke ve suyu bir kovada karıştırın. Daha sonra temiz bir bezi sirkeli suda ıslatıp lekeli bölgeyi yumuşak bir şekilde temizleyin. Ardından temiz su ile tekrar silin ve lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.