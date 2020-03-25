Hala izlemeyenler için: En iyi 10 Scarlett Johansson filmi

İnci Küpeli Kız (2003) - Griet

1665 Hollanda'sında geçen filmde Scarlett Johansson'ı Griet rolünde izliyoruz.

Babası bir iş kazasında kör kalınca ailesini geçindirmek için ressam Johannes Vermeer'in (Colin Firth) evinde hizmetçiliğe başlayan Griet'in zamanla evli olan ressamın ilgisini çekmesini ve aralarındaki yakınlaşmayı anlatıyor.

Lost in Translation (2003) - Charlotte

Sizi bir Sofia Coppola filmi ile tanıştıralım: Lost in Translation! Scarlett Johansson'ın Charlotte karakterine hayat verdiği filmde güzel yıldıza Bill Murray eşlik ediyor. Tokyo'da tanışan ve dert ortağı olan iki farklı hayatın sessiz ama etkileyici diyaloglarını izliyoruz.

Babamın Kabusu (2004) - Alex Foreman

Scarlett Johansson'ı Alex Foreman rolü ile izlediğimiz Babamın Kabusu'nun yönetmen koltuğunda Paul Weitz oturuyor.

Filmin konusu ise kısaca şöyle; uzun zamandır haftalık Sports Amerika'nın reklam satış bölümü başı olan 51 yaşındaki Dan Foreman'ın hayatı yolunda görünmektedir. Sıcak ve dürüst pazarlık anlayışı sayesinde dergideki en büyük yılını yeni kutlamıştır. Karısının beklenmeyen hamilelik haberi ve büyük kızı Alex'in New York Üniversitesi'ne (ne kadar pahalı olduğunu söylemeye gerek yok) kabul edilmesi aile bütçesinde kimi sorunlara yol açabilecek olsa bile Dan'i mutlu etmiştir. Her zaman olduğu gibi bunun da üstesinden gelecektir.

Gizemli Kadın (2004) - Meg Windermere

Scarlett Johansson'ı bu kez Meg Windermere rolünde gizemli bir kadın olarak izliyoruz.

New York’tan İtalya’ya gelen gizli kadın, başta saygın bir çift olmak üzere, pek çok ilişkinin sarsılmasına neden olur. Oscar Wilde’ın Lady Windermere's Fan isimli eserinden uyarlanan film, eleştirmenler tarafından en keyifli Oscar Wilde uyarlaması olarak kabul edildi.

Boleyn Kızı (2008) - Mary Boleyn

Philippa Gregory'nin aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan filmde Johansson, Mary Boleyn karakterine hayat veriyor.

İki kız kardeşin eş zamanlı olarak krala aşık olmasını ve dönen entrikaları anlatan filmde, hırslar uğruna neler yapılabileceğini çok net şekilde görüyoruz.

Barselona, Barselona (2008) - Cristina

Scarlett Johansson'ın Cristina karakterine hayat verdiği filmde Javier Bardem, Penélope Cruz ve Rebecca Hall ile başrolü paylaşıyor.

Amerikalı Vicky ve Cristina'nın İspanya'da geçirdikleri yaz tatilinde yaşanan aşk hikayeleri ve Barselona manzaralarının güzelliği sizi sürükleyecek.

Lucy (2014) - Lucy

Luc Besson'un yönettiği Fransız bilimkurgu filminde Scarlett Johansson, filmle aynı adı taşıyan Lucy karakterine hayat veriyor.

Eğlenmeyi seven, sıradan bir genç kadın olan Lucy, birkaç gece beraber takıldığı Richard yüzünden kendisini bir anda en azılı uyuşturucu şebekelerinin birinin içine düşmüş bulur. Vücudunun içine kurye olması için yerleştirilen yeni bir tür sentetik uyuşturucu, beklenmedik bir şekilde Lucy'nin vücuduna nüfuz edip kanına karışmaya başlayınca mucizevi bir durumla yüzleşir. Lucy'in damarlarında dolaşan kimyasallar, ona insanüstü yetenekler kazandırmıştır!

Avengers: Endgame (2019)

'Yenilmezler' serisinin son filmi olan Avengers: Endgame, tüm dünyada büyük ses getirmişti. Eğer hala izlemediyseniz, bu akşam için filminiz hazır!

Marriage Story (2019) - Nicole

Scarlett Johansson'ı Nicole karakterinde izlediğimiz film, evli bir çiftin New York'tan Los Angeles'a kadar uzanan boşanma hikayesini konu ediyor.

Zorlu geçen bir boşana süreci, velayet kavgaları, devreye giren avukatlar, kırılan kalpler, geçmişe duyulan özlem... Marriage Story'yi izlerken gerçekten duygulanacaksınız.

Black Widow (2020)

Marvel'ın Yenilmezler ekibinin Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow'un solo filmidir. krgusal karakteri, tıpkı Yenilmezler serisinde olduğu gibi Scarlett Johansson canlandırıyor.