Hakan Altun, Açıkhava Konseriyle Nostalji Yaşatacak

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, 22 Nisan akşamı 21.30’da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. Altun, 2018 yazında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde gerçekleşen konseri ilk kez hayranlarıyla paylaşacak. Canlı yayınla da hayranlarıyla bir araya gelecek olan şarkıcı, hayranlarından gelecek soruları da yayında cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Hakan Altun’un ardından önümüzdeki günlerde Murat Dalkılıç, Merve Özbey&Fettah Can, Hande Yener, Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki&Rafet El Roman, konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.









