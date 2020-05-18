GTA 5 herkese ücretsiz oldu, sunucular çöktü

Epic Games, her hafta birkaç oyunu kullanıcıları için ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu oyunlara ulaşabilmek için Epic Games'in aracını bilgisayarınıza indirip ücretsiz bir üyelik açmanız yeterli. Bu adımdan sonra yapmanız gereken tek şey indirimleri takip etmek. Epic Games, tıpkı Steam gibi bir dijital oyun kütüphanesi ve pek çok oyuna buradan ulaşabiliyorsunuz. Ücretsiz oyunlar dışında uygun indirimlere rastlayarak da oyunları kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

Epic Games, her hafta süpriz bir kararla oyunları ücretsiz hale getirirken, GTA 5'in ücretsiz olacağını kimse beklemiyordu. Normalde 150-170 TL fiyat etiketiyle PC platformu için satılan oyunun bedava olması, bir anda oyuncuların Epic Games'e yüklenmesine yol açtı. Bu da elbette sunucuların geçici bir süreyle de olsa çökmesine yol açtı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan dağıtımcı Rockstar Games, "Oldukça yüksek seviyelere ulaşan oyuncu hacmi nedeniyle, PC platformunda Rockstar Games Launcher ve GTA V'i de kapsayan Rockstar Games Servisleri'nde şu anda bazı problemler yaşıyoruz." sözlerini kaydetti ve sorunun üzerinde çalışıldığını belirtti.

İlginçtir ki bu durumu fırsata çevirenler de vardı. Epic Games üzerinden onlarca hesap açan bazı kullanıcılar, oyunun tekrar eski fiyatından satılmasıyla birlikte kendileri de oyunu hesaplarıyla birlikte satmak için kolları sıvadı.



