Göz çevresindeki koyuluklar için kahve serumu

Göz çevresindeki koyuluklar için serum tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı saf tatlı badem yağı

1 yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağı

2 yemek kaşığı saf kahve

Hazırlanışı:

Cam bir kavanozun içine öğütülmüş kahveyi koyun. Kahvenin üzerine tatlı badem yağı ve üzüm çekirdeği yağını ekleyin, karıştırın.

Kapağını sıkıca kapatın ve kahvenin yağlar ile özdeşleşmesi için 2 hafta bekleyin. Bekleme süresinde birkaç günde bir kavanozun kapağını açmadan çalkalayın.

2 hafta sonra yağı süzün ve temiz bir şişeye alın.

Uyumadan önce birkaç damla yağı alın ve göz çevrenize nazikçe masaj yapın.