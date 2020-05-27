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Evdehayat
Haber Giriş: 27.05.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Göz çevresindeki koyuluklar için kahve serumu

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Göz çevresindeki koyuluklar için kahve serumu
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Göz altı morlukları, göz çevresindeki koyu halkalar en yaygın cilt sorunlarından biri. Yorgunluk, uykusuzluk, genetik, bilgisayar ile uzun saatler çalışma, cilt bakımı eksikliği gibi birçok nedenden kaynaklanabilen göz çevresi koyulukları için harika bir ev yapımı serum tarifi veriyoruz!

Göz çevresindeki koyuluklar için serum tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı saf tatlı badem yağı

1 yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağı

2 yemek kaşığı saf kahve

Hazırlanışı:

Cam bir kavanozun içine öğütülmüş kahveyi koyun. Kahvenin üzerine tatlı badem yağı ve üzüm çekirdeği yağını ekleyin, karıştırın.

Kapağını sıkıca kapatın ve kahvenin yağlar ile özdeşleşmesi için 2 hafta bekleyin. Bekleme süresinde birkaç günde bir kavanozun kapağını açmadan çalkalayın.

2 hafta sonra yağı süzün ve temiz bir şişeye alın.

Uyumadan önce birkaç damla yağı alın ve göz çevrenize nazikçe masaj yapın.

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