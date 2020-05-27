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Göz altı morlukları için evde ne yapabiliriz?
Göz altı morlukları çoğu zaman vücudumuzda erken uyarı sistemi olarak görev yaparlar. Özellikle doktorlar, daha çok karaciğer rahatsızlıklarının işareti olabileceğini söylerler. Genel olarak kabaca aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk göz altı morluklarının en önemli sebeplerindendir. Peki evde göz altı morlukları için neler yapabiliriz?
- Gün içinde bardağınızdan eksik olmayan çay poşetlerini çöpe sakın atmayın. Çünkü çay, göz altı morluklarının en önemli bitkisel çözümlerinden biridir. Çay çöplerini ya da sallama poşet çayları soğuduktan sonra, 10-15 dakika gözlerinizde bekletebilirsiniz.
- Akşamları yatmadan önce sıcak suyu bir kovaya koyarak yüzünüze buhar banyosu yaptırabilirsiniz. Bu sayede hem göz altı morluklarınız azalacak hem de yüzünüzdeki gözeneklerin açıldığını göreceksiniz.
- Göz altı morluğuna iyi gelen önemli besinler patates ve salatalıktır. Çiğ patates ve salatalığı göz kapaklarınıza koyarak, 15 dakika uygulayacağınız doğal maske ile göz altı morluklarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
- Zerdeçal ve ananas suyunu karıştırarak hamur kıvamına getirip göz altlarına sürebilirsiniz.
- Göz altı morlukları için en kolay çözümlerden biri de soğuk süt. Soğuk süte batırdığınız pamuk parçalarını gözlerinizin üzerine koyup 15-20 dakika kadar bekletebilirsiniz.
- Yarım domatesin suyunu, çeyrek limon suyuyla karıştırıp yine pamukla göz altlarına uygulayıp 5 dk. sonra yıkayabilirsiniz.
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