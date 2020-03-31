Göz alıcı dudaklar için ev yapımı kolay dudak peelingi tarifleri

1 tatlı kaşığı bal ile 1 tatlı kaşığı toz şekeri karıştıralım ve dudağımıza dairesel hareketlerle iki dakika kadar masaj yapalım. Ilık su ile durulayıp nemlendirici sürdüğünüzde dudaklarınızın pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.

Aynı tarife zeytinyağı ekleyerek de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı esmer şekeri karıştırarak dudaklarınıza masaj yapın. Zeytinyağının nemlendirici etkisi sayesinde dudaklarınız yumuşak ve pürüzsüz olacak.

1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırarak bir iki dakika kadar dudağınıza masaj yapın. Hindistan cevizi yağının da nemlendirici etkisi olduğunu unutmayın.

Bu peelinglerin daha etkili olmasını istiyorsanız hazırladığınız karışımı dudağınıza sürdükten sonra masajı diş fırçası yardımıyla yapın. Bu sayede dudağınızdaki tüm pütürler yol olacak.