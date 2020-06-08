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Haber Giriş: 08.06.2020 - 08:10,Son Güncelleme:

Google Mesajlar için sürpriz yenilik

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Mesajlar için sürpriz yenilik
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Google'ın popüler uygulamalarından biri olan Google Mesajlar, ilerleyen günlerde yeni bir özelliğe kavuşuyor. İşte güncelleme sonrası göreceğiniz o değişiklik...

Google Mesajlar, kullanıcıların ücretsiz olarak birbirleriyle mesajlaşabilmelerine olanak veren ve dünya genelinde de kabul gören bir uygulama. WhatsApp'ta olduğu gibi bir süredir uçtan uca şifrelemeyi de test aşamasına olan uygulama, arayüzde de bazı değişikliklere gidiyor.

Henüz beta aşamasında olan bu özelliklerden biri de arama düğmesinin gelmesi olacak. Arama çubuğunun Mesajlar uygulamasına eklenmesi, uygulamanın üst kısmına eski 'Mesajlar' başlığını ve arama düğmesini değiştirerek yeni bir arama çubuğunu getiriyor.

Google Mesajlar için sürpriz yenilik

Halihazırda Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar gibi uygulamalarda da bu çubuğu görebiliyoruz. Peki kullanıcılar için bu değişiklik gerçekten önemli mi? Aslında Google, yeni bir şey denemiyor; sadece arayüz değişikliğine gidiyor. Arama yapmak için büyüteçlere dokunmak yerine, kullanıcılar artık arama kutusuna dokunabilir.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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