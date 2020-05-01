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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 01.05.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Google Meet'e düşük ışık modu geliyor

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Google Meet'e düşük ışık modu geliyor
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Google Meet uygulaması, kullanıcılar için düşük ışık modu özelliğini sunmaya hazırlanıyor. Düşük ışık modu, arka ışığı ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayacak.

Video görüşmesi yaparken ışık koşulları problem olabiliyor. Mobil cihazlarda Google Duo ile kullanıma sunulan düşük ışık modunun, Meet uygulamasının ardından iOS ve Android sürümlerine de getirildiği belirtildi.

Düşük ışık modu, kullanıcıların ışık koşullarının yeterli olup olmadığını otomatik olarak algılıyor ve 5 saniye içinde özelliği etkinleştiriyor. Ayrıca Google, akıllı telefonların farkı mobil işlem yeteneğine sahip oldukları için bu özelliğin bütün kullanıcılarda aynı şekilde çalışmayacağını da belirtti. Örneğin, gerçek zamanlı video geliştirmeleri uygulayabilen premium akıllı telefonlarda düşük ışık modu şu anda kullanılabiliyor.

Google Meet, özellikle koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan kullanıcılar tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

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