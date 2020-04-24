MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriGoogle Meet, 16 kişiyi tek ekranda gösterecek
GeriEvdehayat Google Meet, 16 kişiyi tek ekranda gösterecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 24.04.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Google Meet, 16 kişiyi tek ekranda gösterecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Meet, 16 kişiyi tek ekranda gösterecek
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs nedeniyle evine kapananların görüntülü iletişim konusunda yoğun ilgi gösterdiği Google'ın ücretsiz servisi Google Meet, yeni özelliklere kavuştu. Güncelleme ile birlikte en dikkat çeken nokta ise 16 katılımcının tek ekranda görünebilmesi oldu.

Google Meet, güncelleme öncesinde en fazla 4 kişinin aynı anda ekranda görünebilmesine olanak veriyordu. Ancak yeni güncelleme sonrası 4x4 düzenine geçiş yapılınca 16 katılımcının hepsi tek ekrana sığdırıldı. İlk etapta PC'ler üzerinden kullanılan özelliğin ilerleyen haftalarda mobil tarafa da gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak yeni güncelleme ile gelen tek yenilik bu değil elbette. Düşük ışık koşullarında yapay zeka aktif bir rol üstleniyor ve katılımcıların çok daha net bir şekilde görüntülenmesi için ekrana yansıyan görüntüyü optimize ediyor. Bu özelliğin de ilk etapta mobil cihazlara sunulması; ardından PC'lere gelmesi bekleniyor.

Google Meet, 16 kişiyi tek ekranda gösterecek

Güncellemenin bir diğer özelliği de gürültü kirliliğini bastırması. Görüntülü görüşme sırasında katılımcının arka planından gelen rahatsız edici sesler otomatik olarak bastırılacak.

Huawei P40 Lite incelemesiHuawei, bir yıldır beklenen P40 serisi telefonlarıyla tüketicilerin karşısına çıktı. Teknoloji devi, Türkiye'deki kullanıcıları da fazla bekletmeden yeni ürünlerini bir bir Türkiye'ye getirmeye başladı. İşte karşınızda şirketin donanım özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da dikkat çeken yeni telefonu Huawei P40 Lite... (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle