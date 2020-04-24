Google Meet, 16 kişiyi tek ekranda gösterecek

Google Meet, güncelleme öncesinde en fazla 4 kişinin aynı anda ekranda görünebilmesine olanak veriyordu. Ancak yeni güncelleme sonrası 4x4 düzenine geçiş yapılınca 16 katılımcının hepsi tek ekrana sığdırıldı. İlk etapta PC'ler üzerinden kullanılan özelliğin ilerleyen haftalarda mobil tarafa da gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak yeni güncelleme ile gelen tek yenilik bu değil elbette. Düşük ışık koşullarında yapay zeka aktif bir rol üstleniyor ve katılımcıların çok daha net bir şekilde görüntülenmesi için ekrana yansıyan görüntüyü optimize ediyor. Bu özelliğin de ilk etapta mobil cihazlara sunulması; ardından PC'lere gelmesi bekleniyor.



Güncellemenin bir diğer özelliği de gürültü kirliliğini bastırması. Görüntülü görüşme sırasında katılımcının arka planından gelen rahatsız edici sesler otomatik olarak bastırılacak.