Google Haritalar'dan engellilere yönelik yeni özellik

Google Haritalar, son olarak koronavirüs salgını sonrası evlerine kapananlar için eve sipariş hizmeti veren restoranları haritada göstermeye başlarken şimdi de engellilere yönelik bir servisi hayata geçiriyor.

Tekerlekli sandalye kullananlara özel bir geliştirme yapan Google, ilerleyen günlerde tekerlekli sandalye sahiplerinin nerelere gidebileceğini, engelli araç park yerlerini, tuvalet veya diğer ihtiyaçlarını nereden karşılayacağını gösterecek. Engelliler için erişilebilir olmayan bölgeler de haritada paylaşılacak.

Bu özelliği aktif hale getirmek için yayınlanacak son güncellemeyi Google Play Store veya App Store üzerinden indirmeniz gerekiyor.

Dünya genelinde 130 milyonu aşkın yürüme engelli vatandaşın olduğu sanılırken, bu sayı ABD'de 30 milyonu buluyor.



