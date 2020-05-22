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Evdehayat
Haber Giriş: 22.05.2020 - 08:32,Son Güncelleme:

Google Haritalar'dan engellilere yönelik yeni özellik

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Haritalar'dan engellilere yönelik yeni özellik
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Google'ın popüler uygulamalarından biri olan Google Haritalar, yeni alacağı güncelleme sonrasında engellilere yönelik bir özelliği kullanıma sunacak. Bu güncelleme ile, tekerlekli sandalye erişebilirlik bilgileri ve yol haritası da canlı olarak paylaşılacak.

Google Haritalar, son olarak koronavirüs salgını sonrası evlerine kapananlar için eve sipariş hizmeti veren restoranları haritada göstermeye başlarken şimdi de engellilere yönelik bir servisi hayata geçiriyor.

Tekerlekli sandalye kullananlara özel bir geliştirme yapan Google, ilerleyen günlerde tekerlekli sandalye sahiplerinin nerelere gidebileceğini, engelli araç park yerlerini, tuvalet veya diğer ihtiyaçlarını nereden karşılayacağını gösterecek. Engelliler için erişilebilir olmayan bölgeler de haritada paylaşılacak.

Bu özelliği aktif hale getirmek için yayınlanacak son güncellemeyi Google Play Store veya App Store üzerinden indirmeniz gerekiyor.

Dünya genelinde 130 milyonu aşkın yürüme engelli vatandaşın olduğu sanılırken, bu sayı ABD'de 30 milyonu buluyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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