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Evdehayat
Haber Giriş: 07.04.2020 - 06:57,Son Güncelleme:/

Google Haritalar şimdi de teslimat yapan restoranları gösteriyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Haritalar şimdi de teslimat yapan restoranları gösteriyor
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Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir vatandaşlar tüm gününü evinde geçiriyor. Bu nedenle kullanıcılar restoranları arayarak evine sipariş vermeye çalışıyor. Restoranların açık olanları sadece sipariş usülü çalışırken, Google Haritalar ise sürpriz bir güncellemeyle evinize teslimat yapabilecek en yakın restoranları sizle paylaşmaya başladı.

Hiç şüphesiz Google Haritalar, sokağa pek çıkamadığımızdan dolayı eskisi kadar artık kullanılmıyor. Ancak Google, evindeyken de Haritalar uygulamasının faydasını görebilmek adına kullanışlı bir özelliği hayata geçirdi. Kullanıcılar Google Haritalar uygulamasını açtıklarında 'Paket Servis' ve 'Adrese Teslim' butonlarıyla karşılaşıyor.

Bu butonlar bulunduğunuz konuma yakın olan ve sipariş usülü çalışan restoranları sizlerle paylaşıyor. Böylece kullanıcılar restoranları tek tek arayıp sipariş alıp almadıklarını sormalarına gerek kalmıyor.

Google Haritalar şimdi de teslimat yapan restoranları gösteriyor

Uygulamada restoranlardan birini seçtiğinizde tüm iletişim bilgilerini de kolayca görüntüleyebiliyorsunuz. Pek çok restoranın telefonu Google Haritalar servisinde kayıtlı olduğundan ayrıca Google araması yapıp restoranın telefonuna ulaşmanıza da gerek yok. Yapmanız gereken tek şey harita üzerinden seçtiğiniz restoranın üzerine dokunmak.
Google Haritalar şimdi de teslimat yapan restoranları gösteriyor

Uygulamada bu özelliği kullanabilmek için herhangi bir şey yapmanıza da gerek yok. iPhone ve Android kullanıcılarının Google Haritalar uygulamasını telefonlarına yüklemeleri yeterli.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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