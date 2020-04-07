Google Haritalar şimdi de teslimat yapan restoranları gösteriyor

Hiç şüphesiz Google Haritalar, sokağa pek çıkamadığımızdan dolayı eskisi kadar artık kullanılmıyor. Ancak Google, evindeyken de Haritalar uygulamasının faydasını görebilmek adına kullanışlı bir özelliği hayata geçirdi. Kullanıcılar Google Haritalar uygulamasını açtıklarında 'Paket Servis' ve 'Adrese Teslim' butonlarıyla karşılaşıyor.

Bu butonlar bulunduğunuz konuma yakın olan ve sipariş usülü çalışan restoranları sizlerle paylaşıyor. Böylece kullanıcılar restoranları tek tek arayıp sipariş alıp almadıklarını sormalarına gerek kalmıyor.



Uygulamada restoranlardan birini seçtiğinizde tüm iletişim bilgilerini de kolayca görüntüleyebiliyorsunuz. Pek çok restoranın telefonu Google Haritalar servisinde kayıtlı olduğundan ayrıca Google araması yapıp restoranın telefonuna ulaşmanıza da gerek yok. Yapmanız gereken tek şey harita üzerinden seçtiğiniz restoranın üzerine dokunmak.



Uygulamada bu özelliği kullanabilmek için herhangi bir şey yapmanıza da gerek yok. iPhone ve Android kullanıcılarının Google Haritalar uygulamasını telefonlarına yüklemeleri yeterli.