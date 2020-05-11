Google Duo'da Chrome'dan grup görüşmesi yapılabilecek

Yapılan açıklamalara göre şirket, gelecek günlerde Chrome'da bir önizleme olarak başlayarak, web üzerinden grup görüşmelerindeki katılımcı sayısını 32'ye çıkaracak.

Grup görüşmelerine kolayca katılabilmek için Google hesabına sahip olanların bir bağlantı ile görüşmeye davet edilebileceği de belirtiliyor. Şirket daha önce grup aramalarında limiti 8'den 12'ye çıkarmıştı.

Google, bu yenilikle beraber 'aile modu'nu da getirmeyi planlıyor. Bununla birlikte görüşme esnasında ekranda efektler ve Snapchat’teki gibi maske kullanımı da mümkün hale gelecek. Üstelik bu özellikleri, hem Android hem de iOS kullanıcıları video görüşmelerinde kullanabilecek.

Aile moduna kullanabilmek için de Google Duo'ya kişisel hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor.