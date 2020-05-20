MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriGoogle aramalarına 'gece modu' özelliği geldi
GeriEvdehayat Google aramalarına 'gece modu' özelliği geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 20.05.2020 - 14:21,Son Güncelleme:

Google aramalarına 'gece modu' özelliği geldi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google aramalarına 'gece modu' özelliği geldi
Abone Olgoogle-news

Google, popüler arama uygulamasına yeni bir özellik ekledi; gece modu aktif hale geldi. Google arama uygulaması telefonunuzda bulunuyorsa karanlık modda da artık arama yapabileceksiinz.

Akıllı telefonlar için geliştirilen pek çok uygulama son zamanlarda 'kararmaya' başladı. WhatsApp'tan Facebook'a Android işletim sisteminden iOS'a kadar pek çok yazılımda bu değişikliği görebilmek mümkün. Son olarak bu akıma uyan ise Google arama uygulaması oldu. Android 10 ve iOS 13 sürümlerini kullanan telefonlarda Google arama uygulaması yapanlar, diledikleri  taktirde gece modunu deneyimleyebilecek. 

Kademeli olarak telefonlara gelmesi beklenen özellik, elbette kullanıcılar için bir dizi fayda sunacak. Gece modunu sunan uygulamalar sayesinde kullanıcılar bir yandan batarya ömründe tasarruf sağlayabilirken, diğer yandan karanlık ortamda ekrana baktıklarında gözleri daha az yoruluyor ve sağlık tarafında da kullanıcıya fayda sağlıyor. 

Google aramalarına gece modu özelliği geldi

Bu özelliğin sadece Google arama uygulamasında geçerli olduğunun da altını çizelim. Bu uygulama dışında Google'da arama yaptığınızda bu değişikliği şimdilik göremeyeceksiniz. 

MacBook Air 2020 incelemesiApple, yeni nesil Macbook Air serisini gün yüzüne çıkardı. Oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip olan yeni nesil Macbook Air'i yakından inceledik.
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle