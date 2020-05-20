Google aramalarına 'gece modu' özelliği geldi

Akıllı telefonlar için geliştirilen pek çok uygulama son zamanlarda 'kararmaya' başladı. WhatsApp'tan Facebook'a Android işletim sisteminden iOS'a kadar pek çok yazılımda bu değişikliği görebilmek mümkün. Son olarak bu akıma uyan ise Google arama uygulaması oldu. Android 10 ve iOS 13 sürümlerini kullanan telefonlarda Google arama uygulaması yapanlar, diledikleri taktirde gece modunu deneyimleyebilecek.



Kademeli olarak telefonlara gelmesi beklenen özellik, elbette kullanıcılar için bir dizi fayda sunacak. Gece modunu sunan uygulamalar sayesinde kullanıcılar bir yandan batarya ömründe tasarruf sağlayabilirken, diğer yandan karanlık ortamda ekrana baktıklarında gözleri daha az yoruluyor ve sağlık tarafında da kullanıcıya fayda sağlıyor.



Bu özelliğin sadece Google arama uygulamasında geçerli olduğunun da altını çizelim. Bu uygulama dışında Google'da arama yaptığınızda bu değişikliği şimdilik göremeyeceksiniz.