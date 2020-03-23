Giysilerdeki yağ lekesi nasıl çıkarılır?

Bazen biz farkında olmadan üzerimizdeki giysilerimize yağ lekesi bulaşabiliyor. Bu yüzden, o kıyafetimizi bir daha kullanamayacağımızı düşünürüz. Fakat, belli yöntemlerden faydalanıldığında yağ lekeleri kalıcı olmayabilir. Peki, kıyafetimize bulaşan yağ lekesini nasıl temizleriz? İşte ipuçları...

Giysinize yağ lekesi bulaştığını fark ettiğiniz anda ilk olarak lekenin üzerine tuz serpin. Bir süre bekletip deterjanla yıkayıp durulayın.

Diğer bir yöntem de karbonat kullanmak. Bir miktar karbonatı bir diş fırçasına döküp yağlanan bölgeyi fırçalayın. Daha sonra çamaşır makinesinde yıkayın.

Ayrıca, kıyafetinizi yıkamadan önce yağ bulaşan bölgeyi bulaşık deterjanı uygulayın, ardından da çamaşır makinesinde yıkayın. Makineden çıkardığınızda lekenin çıktığını görebilirsiniz.