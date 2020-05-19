Geceleri cep telefonundan uzak durmanız için 3 sebep
Cep telefonları hepimizin hayatının vazgeçilmez cihazları. Evde olduğumuz günlerde ise cep telefonları ile daha çok vakit geçirir olduk. Öyle ki yatmadan önce cep telefonlarına bakıyoruz, onları baş ucumuza koyuyor, sabah uyanınca yine ilk iş telefonumuza bakıyoruz. Ancak bu oldukça riskli. En azından geceleri telefondan uzak kalmak gerekiyor.
Mavi ışık, tam ışık spektrumunun bir parçasıdır. Bu da her gün güneşe maruz kaldığımız anlamına geliyor. Ancak, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve diğer LED ekranlar tarafından yüksek seviyelerde yayılan ışığa gece maruz kalmak görüşünüze zarar verebiliyor. Ayrıca, vücudunuzun melatonin hormonunun üretimini de baskılıyor.
Yukarıda da dediğimiz gibi en azından geceleri telefonlarımızdan uzak kalmamız gerekiyor. İşte geceleri cep telefonundan uzak durmak için 3 sebep...
1- Kanser riski
Geceleri artan ışık, melatoninin salgılanmasını engelleyebiliyor. Melatonin, kansere karşı vücudun doğal mücadelesinde hayati önem taşıyor. Bu sebeple melatonin salgılanmaması özellikle meme ve prostat kanseri riskinin artmasına neden oluyor.
2- Uyku sorunları
Mavi ışığın melatonin üretimini bozması uyku düzensizliklerine de yol açıyor. Cep telefonlarının gece kullanılması uyku kalitesini düşürüyor. Uyku sorunları ise zamanla kilo alımına, cildin yaşlanmasına, hafızanın zayıflamasına, depresyona ve hatta kalp hastalıklarına bile sebep olabiliyor.
3- Göz hasarı
Geceleri maruz kalınan mavi ışık, retinaya zarar veriyor, katarakt gelişimine neden olabiliyor. Eğer geceleri bilgisayar başında çalışıyorsanız yaklaşık 20 dakikada bir, ekrandan en az 20 saniye uzak durmalısınız. Geceleri dijital cihazlar kullanırken mavi ışık engelleyici uygulamalar veya mavi ışık engelleyici gözlük kullanmak da gözleri korumanın yollarından biri olabilir.
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