Geceleri cep telefonundan uzak durmanız için 3 sebep

Mavi ışık, tam ışık spektrumunun bir parçasıdır. Bu da her gün güneşe maruz kaldığımız anlamına geliyor. Ancak, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve diğer LED ekranlar tarafından yüksek seviyelerde yayılan ışığa gece maruz kalmak görüşünüze zarar verebiliyor. Ayrıca, vücudunuzun melatonin hormonunun üretimini de baskılıyor.

Yukarıda da dediğimiz gibi en azından geceleri telefonlarımızdan uzak kalmamız gerekiyor. İşte geceleri cep telefonundan uzak durmak için 3 sebep...

1- Kanser riski

Geceleri artan ışık, melatoninin salgılanmasını engelleyebiliyor. Melatonin, kansere karşı vücudun doğal mücadelesinde hayati önem taşıyor. Bu sebeple melatonin salgılanmaması özellikle meme ve prostat kanseri riskinin artmasına neden oluyor.

2- Uyku sorunları

Mavi ışığın melatonin üretimini bozması uyku düzensizliklerine de yol açıyor. Cep telefonlarının gece kullanılması uyku kalitesini düşürüyor. Uyku sorunları ise zamanla kilo alımına, cildin yaşlanmasına, hafızanın zayıflamasına, depresyona ve hatta kalp hastalıklarına bile sebep olabiliyor.

3- Göz hasarı

Geceleri maruz kalınan mavi ışık, retinaya zarar veriyor, katarakt gelişimine neden olabiliyor. Eğer geceleri bilgisayar başında çalışıyorsanız yaklaşık 20 dakikada bir, ekrandan en az 20 saniye uzak durmalısınız. Geceleri dijital cihazlar kullanırken mavi ışık engelleyici uygulamalar veya mavi ışık engelleyici gözlük kullanmak da gözleri korumanın yollarından biri olabilir.