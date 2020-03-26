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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 26.03.2020 - 20:28,Son Güncelleme:/

Fırın tepsisi nasıl temizlenir?

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Fırın tepsisi nasıl temizlenir?
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Mutfaktaki en büyük yardımcılarımızdan biri de fırınlar. Onlarla en güzel yemekleri hazırlayıp sofraya getiriyoruz. Fakat, fırın tepsilerinde oluşan yiyecek ve yağ kalıntılarını çıkarmak bazen uğraştırıcı olabilir. Bu durumda, fırın tepsisi nasıl temizlenir?

Bazen pişirdiğimiz yağ lekeleri tepsiden çıkmaz veya oluşan yemek kalıntılarını kazımak zorunda kalabilirsiniz. İşte, fırın tepsinizi kolayca temizlemenize yardımcı olacak ipuçları...

Fırın tepsilerini, her kullanımdan sonra temizlemek leke tutmasını engeller. Ancak, yağ lekesinden dolayı tepsilerde kir ve leke oluşabilir. Bu lekelerden ve kirlerden kurtulmak için; bir kabın içerisine kabartma tozu ve bir miktar su ekleyip macun kıvamına getirin. Ardından, elde ettiğiniz macunu lekeli bölgelere sürüp bir süre bekletin. Daha sonra nemli bir bezle tepsinizi silin ve sirkeli su ile durulayın. En son temiz suyla tekrar durulayın.

Ayrıca, pişirme öncesi fırın tepsinize yağlı kağıt yerleştirirseniz oluşabilecek yağ ve yiyecek lekelerini engellersiniz. Böylece temizlemesi daha kolay olur.

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