Fırın içi temizliği nasıl yapılır?

Fırında yemek hazırlamak ayrı bir lezzet ve keyif verebilir. Fakat, fırın temizliği de ayrıca önemlidir. Bazen pişirdiğiniz yemeğin kokusu bir müddet gitmez bazen de yemeğinizin suyu dökülür ve kazıyarak çıkarmak durumunda kalabilirsiniz. İşte, fırınınızın içini temizlerken işinize yarayacak bazı öneriler...



İlk olarak fırının içinde yer alan rafları ve tepsileri çıkarın. Ardından bir kaba su ve birkaç kaşık kabartma tozu ilave edip güzelce karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı fırınınızın iç kısmına ve camına sürüp bir süre bekleyin. Kirler çıktıkça karışımın koyu bir renk aldığını görebilirsiniz. Daha sonra karışımı temizlemek için elinizde varsa püskürtebileceğiniz bir şişeye sirke koyun ve sıkın. Bir bez ile fırınınızın iç yüzeyini güzelce temizleyin.



Diğer bir yöntem de lekelere limon sürmek... Limonu ikiye bölün. Kirli bölgelere bastırarak sürün. Belli bir süre bekleyip bir bez ile temizleyin. Ayrıca, bir kaseye sıcak su koyun. İçine de limon suyu, karbonat ve elma sirkesi ekleyin. Ardından bir sünger veya bez ile fırının içindeki kirli alanlara uygulayın.