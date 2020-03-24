Fincan ve kupalarda oluşan lekeler nasıl çıkarılır?

Evde veya ofiste, çay ya da kahve içerken kupa veya fincanı sık sık kullanırız. Fakat, bu eşyalar belli bir süre sonra lekeleri tutmaya başlar ve düzenli temizlenmediğinde de bu lekeler kalıcı hale gelebilir. İşte, fincan ve kupalarda oluşan lekeleri çıkarabileceğiniz pratik öneriler...

İlk olarak suyu kaynatın, lekeli olan fincan veya kupanıza koyun. İçerisine 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyip birkaç dakika bekleyin. Ardından bir diş fırçası ile temizleyin. Diğer bir öneri de; yine fincan veya kupanıza sıcak su ekleyin. İçerisine de sirke ilave edip sünger ile güzelce temizleyin.

Karbonat kullanarak da fincanlarınızda oluşan kahve veya çay lekesini temizleyebilirsiniz. Bunun için bulaşık süngerine bir miktar karbonat sürün ve süngeri hafifçe ıslatıp güzelce temizleyin. Çıkarmakta zorlanılan lekeler için de ılık suya bir miktar sirke ekleyin. Fincan ve kupanızı da bu suda bir süre bekletin. Lekelerin azaldığını görebilirsiniz.

Eğer bu lekelerin oluşmasını istemiyorsanız kahve veya çayınızı içtikten sonra bardaklarınıza sıcak su ekleyip bir süre bekleyin. Ardından güzelce yıkayın. Lekelerin olmadığını görebilirsiniz.