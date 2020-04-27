Facebook'tan Zoom'a rakip geldi: İşte Messenger Rooms

Facebook, Messenger Rooms adı altında yeni bir görüntülü arama servisini duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle görüntülü görüşme uygulamalarına olan ilginin hayli arttığının farkında olan Facebook yönetimi, Zoom'un yükselişine de kayıtsız kalamayarak alternatif bir servis ortaya çıkardı.

MESSENGER ROOMS NASIL KULLANILIR?

Messenger Rooms'un en dikkat çeken yanı 50'ye kadar kişinin aynı anda görüntülü görüşme yapabiliyor olması. Ayrıca Zoom'un ücretsiz uygulamasında olduğu gibi Messenger Rooms'ta herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor. Bu da uygulamayı Zoom'a kıyasla öne çıkaran bir özellik.

Messenger Rooms'u kullanabilmek için önce Messenger'ı açın. Ardından ekranın sağ altında bulunan Kişiler sekmesine dokunun. Sonrasında Oda Oluştur butonu ile devam edin. Hepsi bu...



Zoom'un güvenlik açıkları nedeniyle sıkça eleştirildiği bugünlerde Facebook'un ücretsiz bir alternatif sunması dikkat çekici bir adım oldu. Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, Zoom özelinde tartışılan güvenlik sorunuyla ilgili açıklama yaparak, platformu geliştirirken dikkatli olduklarını ve güvenlik sorunu yaşayan rakip yazılımları incelediklerini kaydetti.

Güvenlik bazında Messenger Rooms, aramayı kimin gördüğünü kontrol edebilme ve odayı kilitleme özelliklerini kullanıcılara veriyor. Odanın kilidi yoksa oluşturulan link herkesle paylaşılabilecek ve isteyen katılabilecek. Kilit olduğunda ise kontrollü giriş mümkün olabilecek.

Facebook'un bu platformu WhatsApp ve Instagram Direct için de aktif hale getirmesi bekleniyor.



