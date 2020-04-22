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Evdehayat
Haber Giriş: 22.04.2020 - 08:06,Son Güncelleme:

Facebook'tan ev karantinasında olanlara oyun sürprizi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Facebook'tan ev karantinasında olanlara oyun sürprizi
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Sosyal medya devi Facebook, bir süredir üzerinde çalıştığı ve yıl sonuna doğru yayınlamayı planladığı oyun platformu Facebook Gaming için tarihi öne çekti; uygulama yayın hayatına resmen başladı. İşte Facebook'un oyun dünyası...

Facebook Gaming, ilk etapta Android kullanıcıları için aktif hale geldi. Kullanıcılar Google Play Store üzerinden Facebook Gaming platformunu telefonlarına yükleyebilecek. Peki bu oyun dünyasının içinde neler var?

Facebook’un oyun kütüphanesinde bulunan pek çok oyunu ücretsiz deneyebileceğiniz Facebook Gaming, aslında Twitch'e meydan okuyan bir platform olacak. Facebook Gaming, kullanıcıya Facebook oyunlarını anında oynama, ilgi alanına göre gruplara katılma ve Facebook canlı yayınlarını izleme olanağı sunuyor. Yani pek çok oyunu binlerce kişi ile birlikte izleyebileceksiniz.

Facebooktan ev karantinasında olanlara oyun sürprizi

Facebook Gaming'in bir diğer avantajı da tek tuşla canlı yayına geçebilecek olmaları. Go Live butonu sayesinde kullanıcılar oynamakta oldukları oyunu doğrudan yayına verip herkesle paylaşabilecek ve anlık etkileşimi ekranında görebilecek.

Uygulamada reklam bulunmaması ise platformun bir diğer avantajı... Ayrıca uygulama, istenilen yerde istenilen zamanda indirme işlemi olmadan oyun oynayabilme imkânı sağlıyor. Her gün yeni oyunların eklendiği belirtilen uygulamada herkese hitap eden oyun kategorileri yer alıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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