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Evdehayat
Haber Giriş: 08.05.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Facebook Discover, kullanıcılarına ücretsiz internet gezintisi sağlayacak

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Facebook Discover, kullanıcılarına ücretsiz internet gezintisi sağlayacak
Fotoğraf: AFP
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Facebook, Discover uygulaması ile kullanıcılara internette ücretsiz veya daha az veri kullanılarak gezinme imkanı sunacak.

Facebook bazı ülkelerde internet erişimini genişletmek için yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Discover adlı uygulama, kullanıcıların ücretsiz veya az veri kullanarak internette gezinme fırsatı sağlayacak.

Hem mobil tarayıcıdan hem de Android uygulaması üzerinden kullanılabilecek olan Facebook Discover için bir Facebook hesabı gerekmiyor. Şirket, salgın döneminde insanların iletişim halinde olmasının önemli olduğunu da belirtiyor.

Veri aktarımı bir proxy üzerinden yönlendiriliyor. Ayrıca veri tüketen görseller ve videolar da engelleniyor.

Uygulama ilk olarak Peru'da başlatıldı. Yıl içerisinde diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor. Ayrıca, Discover'a erişmek için ortak operatörün SIM kartı gerekli.

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