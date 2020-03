Evlerde yaz temizliği nasıl yapılır?

BOYA-BADANA YAPIN

Odanızın duvar renginden sıkıldıysanız veya temizlik amaçlı duvarları boyamak istiyorsanız yaz mevsiminde bu işlemi yapmalısınız. Yazın boyanan duvarlar daha çabuk kurur ve kısa süre içinde badana işlemini tamamlamış olursunuz.



PARKE TEMİZLİĞİ

Eğer badana yaptıysanız zaten evinizin her köşesini ve parkeleri dezenfekte etmiş olacaksınız. Elbette duvarlarınızın badanaya ihtiyacı yoksa parkelerinize özel ürünlerle yerleri silip evinizdeki eşyaları yerleştirebilirsiniz.



EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN

Her gün evinizi havalandırın. Yattığınız yataktaki nevresimleri yıkayıp temiz olmasına özen gösterin ve nevresimlerin yazlık olmasına dikkat edin. Pamuklu pikeleri tercih etmeniz doğru olacaktır. Biliyorsunuz ki yazın gelmesiyle ortaya çıkan küçük örümcekler, küçük böcek ve sinekler sizi rahatsız edecektir. Evinizin her köşesini birkaç günde bir elektrikli süpürgeyle çekmeli ve silmelisiniz.



HALILARINIZI YIKAYIN

Yazın gelmesiyle halılarınızı yıkamanız doğru olacaktır. Bunun dışında kışın kalın halılar kullanıyorsanız bunları yıkadıktan sonra kaldırabilirsiniz. Yazın daha ince yapılı halılar veya kilimler tercih edebilirsiniz.



GARDROP TEMİZLİĞİ

Yaz mevsiminin gelmesiyle gardrobunuzdaki kışlıkların yerini yazlık kıyafetleriniz alacaktır. Kışlık kıyafetlerinizi karbonatlı suya yatırıp bekletirseniz ve yıkarsanız kışın çıkardığınızda kapalı alanda kaldığında yaşadığınız rutubetten oluşan lekelerin önüne geçmiş olursunuz. Kışlık kıyafetlerin temizliğini yazdan yaparsanız yıkadığınız kıyafetler kısa sürede kuruyacaktır ve kışın temiz bir şekilde giymenizi sağlayacaktır.



MUTFAK TEMİZLİĞİ

Mutfak temizliğiher mevsim yapılır. Fakat yazın daha geniş çaplı bir temizlik söz konusudur. Örneğin; buzdolabınızı sirkeli suyla temizlemeniz sağlıklı olacaktır. Tezgahınızı ve ankastre setinizini ise özel ürünlerle dezenfekte etmelisiniz.



EVİNİZDEKİ FAZLALIKLARDAN KURTULUN

Evinizde kullanmadığınız eşyaları ihtiyaç sahiplerine verin veya işe yaramayan eşyaları çöpe atın. Evdeki fazlalıkları yok edin.